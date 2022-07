Avacu denuncia l'increment de fins a un 104% en el preu de productes d'alimentació com el meló

L'entitat ha realitzat una comparativa de preus de diversos productes d'alimentació en huit supermercats i hipermercats, des del passat mes de desembre fins a aquest juny, i també una comparativa interanual dels preus d'algunes fruites.

D'acord a aquest estudi, de juny de 2021 a juny de 2022 el preu del meló ha passat d'un interval de 0,79-1,39 a 1,74-2,29 euros, la qual cosa suposa una pujada d'un 103,59%. En el cas del meló d'Alger, l'augment ha sigut d'un 45%.

Quant als productes que han patit un major increment de preu en els últims set mesos, Avacu assenyala la llet -que puja prop d'un 24%-; l'oli d'oliva, també amb increments propers al 23%; i la mitja dotzena d'ous, per la qual cal desembossar un 35% més en alguns establiments. També amb pujades superiors al 30% es troben el pimentó roig (35,36%) i el plàtan (33,03%).

"DURA PROVA Al PODER ADQUISITIU"

Per al president d'Avacu, Fernando Móner, "sens dubte, aquest increment supera amb escreix les actualitzacions de pensions i salaris de la majoria d'espanyols, amb la qual cosa ha suposat una dura prova al seu poder adquisitiu".

Afig que açò "ha provocat haver d'agafar dels estalvis generats durant els primers mesos de la pandèmia (per a aquells que han tingut eixa possibilitat), o començar a modificar dràsticament els nostres hàbits de compra i consum i que reduir la despesa, racionalitzant el consum".

Avacu considera que la situació "comença a ser insostenible", ja que "està incrementant el nombre de llars vulnerables i pot incrementar els riscos d'una alimentació nutricionalment menys equilibrada davant l'encariment de fruites i verdures".

Per açò, exigeix als governants que "estudien vies de xoc contra aquesta situació inflacionista, al mateix temps que analitzen els factors que estan determinant aquestes pujades, per si existiren abusos per part d'algun esclavó".

"Fem una crida general a empresaris, autònoms etc. perquè apliquen les pujades imprescindibles sobre la base dels increments reals que hagen tingut en els seus costos, para entre tots poder reduir els riscos d'arribar a una situació encara molt més difícil", conclouen des de l'associació de consumidors.