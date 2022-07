Sanitat trasllada a SAE que augmentarà el nombre de TCE en la segona fase de creació de places estructurals

SAE confia, segons ha assenyalat en un comunicat, en què en aquesta segona fase de creació de noves places estructurals es "compense degudament" l'"escassetat" de places de TCE.

La secretària autonòmica de SAE a la Comunitat Valenciana, Nieves Gómez Escrihuela, ha subratllat que l'augment de places és una "reivindicació continua" del sindicat "tenint en compte el deficitari nombre d'aquests professionals.

El passat mes de maig, en la primera fase d'aquest procés, es van crear 440 places de TCE enfront de 1.742 d'infermeres, la qual cosa al seu juí, és "clarament insuficient per a les necessitats assistencials". De fet, segons exposa, "en diferents ocasions, ha ocorregut que en un torn de nit en una sala de Medicina Interna hi havia tres infermeres i una TCE, amb el que això suposa de sobrecàrrega de treball per a la TCE".

"Confiem que la creació de places al setembre s'ajuste realment a les necessitats assistencials a la Comunitat Valenciana", ha assenyalat SAE, que subratlla que aquest va ser d'una les manifestacions realitzades en el si de la reunió en la qual es va constituir la Taula Sectorial de Sanitat després de l'últim procés electoral i en la qual va plantejar les seues reivindicacions fonamentals per al col·lectiu i que van a marcar les seues posicions durant els pròxims anys.

EPI

SAR ha afirmat que la Conselleria els ha confirmat també que la Instrucció dictada a requeriment de la Inspecció de Treball en la qual s'indica que cada professional ha de ser responsable del seu EPI ha de complir-se a les tres províncies.

No obstant açò, assegura que a Alacant i Castelló "no s'està complint, mantenint així el costum per part d'algunes direccions i comandaments intermedis de frenar les instruccions de la Conselleria que els resulten incòmodes de complir".

En relació amb les funcions, afirma que és fonamental que es respecten i que els ordres "es donen per escrit, sobretot en aquells casos en els quals s'imposa als TCE tasques que no els corresponen i que, per tant, han de ser exercides per altres categories".

"L'adjudicació de tasques alienes als TCE genera conflictes entre els professionals com el trasllat de mostres biològiques, de roba bruta, traure la brossa de les habitacions", ha enumerat el sindicat, que ha manifestat el seu rebuig a la resposta rebut per part de la Conselleria entorn de la creació del Coordinador de TCE i la "falta de pressupost" per a aquesta figura, que veu "fonamental".

Gómez Escrihuela ha manifestat el seu "malestar" per aquesta situació ja que "després d'anys de peticions, tant per escrit com verbalment en la Taula Sectorial, ens toca als TCE, una vegada més, esperar per falta de pressupost".