Las deudas de Isabel Pantoja no son un secreto para nadie. La cantante, que trata de hacer frente a sus problemas económicos, ha comenzado a poner a la venta algunas de sus propiedades. Sin duda, la que más está dando que hablar es Cantora, la finca que, en parte, también pertenece a su hijo, Kiko Rivera.

Tras muchos rumores, este martes, Paloma García Pelayo ha confirmado, en El programa del verano, que Isabel no habría vendido aún la finca, aunque sí podría ser que hubiera un posible comprador con el que, incluso, se habría llegado a firmar un acuerdo de confidencialidad.

La periodista ha explicado, además, que las ofertas son "por la parte que le corresponde a Isabel Pantoja". De la misma manera, García Pelayo ha confirmado que el empresario interesado en Cantora es el mismo que ha adquirido el ático que la cantante poseía en Fuengirola.

Sin embargo, el empresario también habría expuesto que, a día de hoy, no existe una oferta firme por la finca gaditana. La colaboradora ha agregado que todas las negociaciones se estarían llevando a cabo a espaldas de Kiko Rivera. El problema, entonces, radica en que, para vender Cantora, madre e hijo deberían llegar a un acuerdo.

Si Isabel y Kiko no llegasen a un acuerdo, el empresario interesado podría pedir a un juez que dividiera la propiedad para, así, poder adquirir solamente la parte que pertenece a la tonadillera. Además, la periodista ha explicado que el interesado habría hecho una oferta a la baja: "Me dijo que no pagaría más de 3,2 millones de euros y que luego ya se encargaría del hijo porque con dinero se llega a cualquier sitio".

"Creo que esto deja a Kiko en una posición de debilidad máxima. Pienso que esta operación hecha a la espalda de él, si finalmente se ejecuta y se lleva a cabo, es una venta envenenada", ha sentenciado Paloma García Pelayo que, además, ha destacado que, con esta operación, Isabel Pantoja estaría dilapidando la herencia de su hijo.