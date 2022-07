Consum obté la certificació d'Aenor per al seu Sistema de Seguretat Alimentària

El Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària de Consum s'aplica a productes i processos realitzats en la Cooperativa. Es tracta de controls de qualitat "exhaustius", tant en els supermercats com en els productes i al llarg de la cadena de subministrament, que s'apliquen de manera contínua en la gestió, segons ha informat la cooperativa valenciana en un comunicat.

Aenor ha auditat, físicament, les instal·lacions de la Cooperativa, tant les plataformes com els supermercats, per a valorar el compliment de plans de control d'aigües, neteja i ordre de les zones de recepció, preparació i expedició dels productes, amb especial atenció a les seccions de frescs, obradors i magatzems.

També la formació i bones pràctiques de manipulació dels treballadors, el correcte etiquetatge dels productes, així com el control de la cadena de fred en el transport a botigues i la traçabilitat de tots els aliments, valorant les condicions de temperatura de les càmeres, mostradors, murals, etc.

A més, s'ha auditat el sistema de control de residus i plagues que té la Cooperativa, que també utilitza criteris estrictes de seguretat alimentària per a l'avaluació dels proveïdors que elaboren els productes de la marca pròpia, als quals se'ls exigeix un certificat IFS, BRC o ISO 22000 emès per entitats independents.

Anualment es realitza un seguiment de la renovació d'aquests certificats, que en 2021 han superat amb èxit el 100% dels proveïdors.

Per a garantir la frescor, qualitat i seguretat alimentària en els productes Consum, el Cooperatiu compte des de fa 24 anys de manera ininterrompuda amb la certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001:2015 emesa per Aenor, que abasta les centrals de Frescs, Refrigerats i Congelats, i que implica un seguiment, no només dels processos sinó també un control exhaustiu del producte. A més, Consum també disposa de Cartes de Servici certificades per Aenor en les plataformes d'Alimentació i No Alimentació.