Vandor invertirà entre 30 i 40 milions a València per a la compra d'edificis en propietat durant els pròxims anys

El pla de creixement se centra en ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao i València i compta amb 200 milions d'euros per a invertir en edificis residencials en propietat vertical, en qualsevol situació arrendaticia, durant els 2 pròxims anys (2022 i 2023) dels quals ja han invertit 50 milions d'euros fins al moment.

D'aquesta manera, Vandor busca créixer a València on preveu realitzar una inversió d'entre 30 i 40 milions d'euros per a la compra d'edificis en propietat. "València és la tercera ciutat més poblada d'Espanya i a més es troba actualment en un període de creixement econòmic pel que és una ciutat objectiu important per a nosaltres", puntualitza, en un comunicat, el director d'operacions de Vandor, Xavier Robert.

L'entitat compta ja amb tres edificis en el cor de la ciutat valenciana, concretament en els carrers Rodríguez de Cepeda, Salamanca, i Nau, i volen seguir ampliant edificis perquè "Hem detectat un desajustament entre la demanda i oferta d'allotjament temporal el que suposa una enorme oportunitat", afig el directiu.

Per a assegurar aquest creixement, des de Vandor estan creant una xarxa d'intermediaris. Vandor destaca per establir una relació estreta de col·laboració amb els seus intermediaris i es distingeix per realitzar ofertes ràpides i rigoroses.

"Els intermediaris són clau per a seguir creixent en aquestes ciutats ja que, a través d'ells, coneixem l'oferta dels diferents mercats de manera molt més ràpida i eficaç", explica Xavier Robert.

Vandor ha habilitat diversos canals de comunicació perquè els intermediaris puguen posar-se en contacte de manera ràpida a través de l'email investment@vandor.es, o el telèfon 621 25 19 13.

Vandor Real Estate és un vehicle d'inversió immobiliària (Socimi) propietat de Patron Capital i orientat al co-living amb actius situats a Espanya. Destinat a joves professionals, nòmades digitals i estudiants.