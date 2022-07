Mazón defèn que la prioritat de les beques són "les persones que més les necessiten" però veu positiu "avançar"

Així ho ha indicat Mazón en una roda de premsa que ha oferit aquest dimarts a València, en ser preguntat per la decisió de la Comunitat de Madrid per flexibilitzar els criteris per a la concessió de beques que permetrà optar a les ajudes a famílies amb ingressos de més de 100.000 euros.

Mazón ha insistit que "els que més ho necessiten són la prioritat" i ha assenyalat que "l'enemic del PP no és la riquesa, sinó la pobresa". A més, ha indicat que el govern de Madrid pot prendre aquestes mesures perquè "està treballant bé, està baixant impostos" el que, segons ha defès, "genera molta més economia".