Entrevista

Natalia Lacunza pone fin a una etapa que ha durado tres años con un disco que encierra lo más íntimo de su proceso creativo y vital y que esconde derrotas, victorias, cicatrices y, sobre todo, esperanzas a la hora de encarar el futuro. Lo que tiene que ser para ella ahora ya es también para todos aquellos a los que encandiló en su paso por Operación Triunfo.

Haciendo un juego de palabras con el título del disco, tiene que ser para usted, ¿el qué?Básicamente, se refiere a la tranquilidad y la confianza en una misma. Habla de la certeza, de que la realidad es tuya y nadie te la puede quitar. Es aquello de dejar de cuestionarse una misma. Tiene que ser para ti lo que te llevas ganando todo este tiempo a base de trabajo. En realidad, no es otra cosa que la autoestima. Eso es lo que tiene que ser para mí.

El género del disco es Dream-pop. ¿En qué consiste ese concepto?Hay muchos géneros dentro del disco y muchas de las referencias han sido pop en su momento, por eso lo englobo ahí. Lo del Dream-pop es porque toda la producción y el sonido tiene este punto de viaje sonoro, todo detalles, arreglos y soniditos que son superplacenteros y te transportan a un lugar sonoro.

"Soy jovencita, pero tengo las cosas muy claras y siempre he sabido lo que quiero y, sobre todo, lo que no quiero"

¿Se puede decir que ha hecho un disco muy honesto?Totalmente, a todos los niveles. En realidad, todo lo que he ido haciendo estos años lo ha sido, pero es verdad que las letras de este disco son más directas.

¿Qué sensaciones cree que dejará a quienes lo escuchen?A mí lo que me gustaría es que la gente se sintiera identificada con alguna de sus canciones. Y si les puede servir para algo en su vida, pensar, liberarse de lo malo, conectarse con lo bueno, llorar o desahogarse, yo feliz con eso.

¿Usted lo ha hecho?¡Obviamente! Es mi disco, es mi vida.

"El arte es la única cosa que puede conectar a gente de contextos, países o idiomas absolutamente diferentes"

Ha llegado a dudar de sus capacidades. ¿Ha sido 'culpa' suya o han sido otros los que se lo han provocado?Yo creo que las dos cosas. Ha habido mucha presión de fuera que yo he sabido gestionar hasta cierto punto, pero que, indirectamente, me ha afectado en la manera en la que yo me trato a mí misma, en el sentido de pensar que igual no soy lo suficientemente buena o que me falta algo. Hasta el punto de, al final, llegar a ser víctima de mí misma y del autosabotaje. Y este disco habla de ese proceso, de poner las cosas en su sitio. También a ti misma, de darte palmaditas en la espalda cuando lo necesites, de dejar ir las cosas que te hacen daño y de enfrentar al futuro.

¿Cómo se gestiona ese proceso, sobre todo de cara a un trabajo que está expuesto y que luego se lo va a entregar al público?Es que yo, cuando compongo, no pienso que eso va a salir. Realmente conecto con lo que estoy escribiendo, y eso es lo que me sirve. El nivel de conexión que yo tenga con la canción es lo que marca que se publique o no. Cuando se produce ese flechazo, da igual de lo que hable la canción y de las consecuencias que tenga. Yo tengo como automatizado no filtrar que algo que escribo se vaya a publicar o no. Después, claro está, la gente se la llevará a su lugar y la entenderá a su manera.

¿Es un disco enteramente autobiográfico?Lo es. Todas las letras las he compuesto yo. Algunas lo he hecho junto a otras personas que han puesto alguna idea. Pero vaya, que lo que te decía antes, que este disco es mi vida (ríe).

"Hubo un momento en que todo se me hizo demasiado grande y entré en un colapso"

¿Una vida reflejada en un disco compuesto desde la alegría? ¿La tristeza? ¿En qué estado de ánimo compone mejor Natalia Lacunza?¿Sinceramente? No lo sé. Si lo supiera, sería mucho más fácil cerrar las sesiones de estudio. Generalmente, siempre escribo mejor desde un punto más neutral respecto a las emociones. Conecto con ese momento que, para mí, tiene que ser tranquilo. Si estoy en un estado efervescente, igual lo que necesito es gritar, no escribir. Necesito que se me pase un poco para poder ponerle palabras.

Natalia Lacunza. JORGE PARÍS

¿Ha podido hacer el disco que ha querido o la han querido moldear?Qué va. Soy jovencita, pero tengo las cosas muy claras y siempre he sabido lo que quiero y, sobre todo, lo que no quiero. Obviamente, siempre se te sugiere hacer un tema para tal o cual, pero no tiene sentido, porque no va a funcionar. La verdad es que, en lo que llevo de carrera, desde el primero momento hasta el último, siempre he hecho lo que me ha dado la gana.

En la música va todo muy rápido. ¿No le ha agobiado en algún momento hacer las cosas despacio?Nunca he tenido especial calma en hacer las cosas, porque soy un culo inquieto y me gusta trabajar todo el rato, así que la presión me la ponía yo. Realmente ha pasado el tiempo suficiente como para que yo pudiera valorar bien lo que meter o no en el disco. A veces me he sentido presionada por tirar más por el rollo mainstream, por el tema de que hay que crecer y hacer temas de cara a las radiofórmulas y todo eso. Lo siento mucho, pero esta es la música que hago. Y si las radios la quieren, genial, y si no, pues también genial, porque ahora, gracias a las plataformas, hay más recorrido, aparte de las radios, en cuanto al consumo de música.

"Hay problemas que vienen de antes de 'OT', pero esto ha sido una bomba atómica para cualquier cabeza. Es que es una cosa antinatural"

¿Qué significa para usted la música?Es el lenguaje universal. Creo que el arte es la única cosa que puede conectar a gente que no tiene nada que ver, de contextos, países o idiomas absolutamente diferentes. De repente, una melodía en una canción puede emocionarte igual a ti y a esa persona que no te conoce de nada. Siento que la música une cosas que nada más puede unir. Para mí, es una herramienta de desahogo, de acompañamiento e incluso de amistad. Se adapta a cualquier estado de ánimo, lo acompaña y lo resalta. Es increíble.

Reveló que padece un cuadro ansioso depresivo desde hace seis años. ¿En qué momento se dio cuenta de que había un problema?Llevaba dándome cuenta un tiempo, lo que pasa es que no quería afrontarlo realmente. Pero llegó un momento en que todo se me hizo demasiado grande, a nivel personal, con mis relaciones, y entré en un colapso. Fue el pasado septiembre.

¿Y cómo está ahora?Ahora creo que estoy más controlada. Estoy más estable y me siento más segura. Obviamente, esto es una pelea constante, pero cada vez mejor.

¿Operación Triunfo potenció todo lo que le pasó a nivel mental?El programa en sí y la experiencia que viví en él, no. Pero después fue cuando empezó todo. (Piensa) Si, claramente. Hay problemas que vienen de antes de OT, pero esto ha sido una bomba atómica para cualquier cabeza. Es que es una cosa antinatural. Tú te metes ahí y, de repente, sales de golpe a una realidad completamente diferente. Eso es humanamente imposible de digerir y en ti está cómo apañártelas. Tú ya eres un producto, así que tienes que acostumbrarte a serlo.

"En 'OT' yo estaba 'living', aunque es verdad tenía la sensación de que no era tan graciosa o elocuente como el resto. Decía: 'me van a echar, porque no hago gracia'"

¿Cree que se la conoció realmente en OT o que allí se crea una imagen algo distorsionada del artista?La verdad es que creo que fui supertransparente en el programa. Ahora habría actuado exactamente igual. Quizá un poco más dura y más graciosa, porque la vida te hace más borde, graciosa y listilla (ríe). Me sirvió muchísimo, era como vivir un campamento de tres meses en el que, además, aprendía a cantar. Yo estaba living, aunque es verdad tenía la sensación de que no era tan graciosa o elocuente como el resto. Decía: 'me van a echar, porque no hago gracia'. En general, sí me veo reflejada, no he cambiado tanto, solo matices.

Fueron una generación ejemplo de diversidad, inclusividad o libertad… ¿Le gustaba esa etiqueta? ¿Son conscientes de lo que eso significa para el público joven?Me pareció guay, porque fue muy natural. No íbamos con la intención de dar ningún discurso. Yo hablaba de mi realidad de manera natural, y, si eso inspira a la gente o se refleja en un programa como OT, qué bien, ¿no?

Natalia Lacunza Cantante. 23 años. Pamplona. Cantante y compositora española, se dio a conocer en 'Operación Triunfo 2018', donde quedó tercera. Con una personalidad muy definida, lanzó después éxitos de estilo pop alternativo como 'Nana triste' o 'Cuestión de suerte'.2​ Tiene dos EP, 'Otras alas' (2019) y 'EP2' (2020).