Condemnat al pagament d'una multa un fals podòleg que exercia sense títol a Rojals

En concret, ha sigut condemnat al pagament d'una multa per realitzar activitats pròpies de la professió de podólogo per al tractament d'afeccions i deformitats de peus, per realitzar cures o tractament d'ungles encarnades, entre uns altres, ha informat un comunicat del Col·legi Oficial de Podòlegs a la Comunitat.

Aquest home, detalla la institució col·legial, disposava de material específic com a alicates, bisturí o micromotor. A més, l'acusat s'anunciava al públic en pàgines en línia com a Facebook.

"En menys de sis mesos ja s'han realitzat tres condemnes per intrusisme en la Podologia a la Comunitat. La xifra és alarmant perquè significa que un percentatge elevat de la població està confiant la salut dels seus peus a professionals no qualificats i, per tant, estan en risc", ha assenyalat l'entitat.

Així mateix, la presidenta del col·legi, Pilar Nieto, ha remarcat que, com cada vegada que s'aconsegueix una nova condemna, la institució demana a la Conselleria de Sanitat i a la Generalitat que "s'impliquen en aquest assumpte perquè és necessari eradicar-ho completament".