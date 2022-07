Sandra Pica responde a Julen ante sus acusaciones y cuenta su versión sobre la ruptura sentimental

Si la semana pasada fue Julen de la Guerra quien dio su versión sobre su ruptura con Sandra Pica, ahora le toca a ella. La exconcursante de Secret Story ha querido contar su versión de lo ocurrido y lo ha hecho a través de su canal de Mtmad.

Según explica la madrileña, la relación entre ellos llevaba mal varias semanas y ella ya le había dejado claro los motivos por lo cuales quería acabar con su noviazgo. "Yo estaba que no me aguantaba ni a mi misma", son las primeras declaraciones que da.

"No digas que te pilló por sorpresa porque sabías lo que había", es uno de los mensajes que le deja al valenciano, del cual reconoce que no puede tener una mala palabra hacia él, pero que en estilos y formas de vida eran muy diferentes.

Asimismo, aclara que durante la conversación que tuvieron por teléfono después del cumpleaños en el que Sandra aprovechó para desconectar y disfrutar de ella y de la gente que le rodeaba, Julen le dijo que era mala persona y que no le merecía. "No me he sentido acompañada en este proceso", confiesa la empresaria.

"No digas que no he sido clara cuando días antes en discusiones te estaba dando los motivos, no digas que te he dejado de la noche a la mañana si ya veníamos de unos días malos. Hay ciertas cosas que has contado a medias y que yo no me tengo que tragar porque hay muchos matices", es el duro mensaje que le da y con el que quiere cerrar el tema.

Por último, asegura que lo que no va a hacer es dejar que la pisen y quedar ella como la mala. "Al final, es una relación que no funciona y no puede seguir adelante, pero si me necesita yo voy a estar aquí para lo que sea", concluye.