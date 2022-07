Espai LaGranja mostra els fruits dels laboratoris d'investigació escènica

Les presentacions arranquen aquest dimecres, a les 12.00 hores, en Espai LaGranja, amb 'Máquinas', de Norberto Llopis, Paula Pachón, Julia Irango i Javier Hedrosa. Es tracta d'una investigació inspirada en part en el que Gilles Deleuze i Felix Guattari entenen com a màquines de desig i en les construccions 'maquíniques' de l'artista Jean Tinguely.

En aquest projecte els creadors s'han interessat pel desig, pel gaudi que produeixen eixes escultures mòbils que en certa manera ja freguen el coreogràfic, màquines que conviden a pensar què pot ser això que ens produeix plaer en eixos artefactes en moviment i per descomptat què pot significar portar-ho al cos, a una relació 'maquínica' amb el cos, expliquen responsables de l'espai cultural en un comunicat.

El 7 de juliol, a les set de la vesprada, en L'Escorxador-Centre de Cultura Contemporània d'Elx, es presenta "Ta k ta", de Salvador Rocher, Melodia García i María Palazón. Una peça en la qual els creadors tracten d'entendre com se sent una persona que està entrant en la vellesa amb la seua mobilitat i amb el seu cos.

L'equip ha buscat els moviments que caracteritzen la vellesa per a poder portar-los a escena des dels seus propis cossos. Al costat de la peça escènica, el col·lectiu mostrarà el material vídeo-documental del procés d'investigació.

L'obertura a les pràctiques acabarà el pròxim 10 de juliol, a les 12.00 h, en l'Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), amb el laboratori 'Impostura', de Néstor García, Empar Polanco, Inés Muñoz i Guillermo Ros. Aquest projecte d'investigació ha explorat les possibilitats de l'espai expositiu i el muntatge d'obres d'art interrogant-se a través de ferramentes dramatúrgicas i coreogràfiques.

MURS MÒBILS

Per al que han comptat amb una sèrie de peces de diferents mitjans artístics prestades o produïdes ex profeso per a l'ocasió, així com amb dos murs mòbils que els han permès modificar les condicions espacials. Aquestes ferramentes els permeten instal·lar i desinstal·lar peces en temps real construint una exposició en constant esdevindre, elevant al temps i al moviment com a principis estructuradors de l'exposició.

"Espai LaGranja aposta per fomentar l'aparició de nous projectes d'investigació i creació al voltant dels nous llenguatges contemporanis, nodrint el camp d'acció de la comunitat artística de la nostra Comunitat, al mateix temps que es normalitza el concepte de residència artística, element clau per al futur de les polítiques culturals", assenyala el director artístic del centre, Guillermo Arazo.