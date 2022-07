David Bisbal llora la muerte de Edu Mena, su entrenador personal: "Estarás en todas partes donde quiera encontrarte"

Hace apenas una semana que Eduardo Mena, conocido por ser "el entrenador de los famosos", murió por un fallo en la vena aorta. La noticia cayó como un jarro de agua fría en numerosos rostros que todavía siguen llorando su pérdida públicamente.

Uno de los famosos más afectados es David Bisbal. El entrenador se había convertido para él en un íntimo amigo y así lo ha demostrado con los mensajes publicados en estos días a través de sus redes sociales.

"Se que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas, todo", escribió en un primer momento. "Dios, no puedo hablar, solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté", continuó asegurando. A él se unieron también su mujer Rosanna Zanetti y su ex, Elena Tablada.

Días después del fallecimiento y de sus primeras palabras, el cantante de Mi princesa ha vuelto a recordar a su gran amigo, esta vez con una foto de él: "Ahora se que estarás en el cielo, estarás en el mar y en todas las partes donde quiera encontrarte".

Numerosos artistas y famosos dieron su apoyo al cantante en la publicación. Pastora Soler le mandaba "todo el cariño y ánimo del mundo", mientras que Alejandro Sanz le deseó "mucha fuerza". El presentador Jesús Vázquez, por su parte, le escribió: "Mi sincero pésame, querido amigo".