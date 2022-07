El tenso final de una cita de 'First dates' que se ha viralizado casi dos años después: "Por momentos así vale la pena la televisión"

Alberto y Patricia, dos participantes del programa First dates, protagonizaron en diciembre de 2020 uno de los finales más tensos que se recuerdan del programa de citas de Cuatro.

En ese desenlace, ella le recriminaba no haber parado de hablar durante toda la velada mientras él le echaba en cara que eso había pasado por su forma de ser y porque ella lo había querido así.

Una conversación que ahora, casi dos años después, se ha viralizado en las redes sociales, con casi 55.000 'me gusta' en estos momentos. "Por momentos así vale la pena la televisión", rezaba el texto que acompaña al vídeo viral.

"Hablas demasiado y no me has dejado hablar. He estado todo el rato callada, y tú hablando y hablando", señalaba la joven, madrileña, como su compañero de cita. "Tú me has dicho que preferías que yo hablara más", replicaba él.

Entonces, llegó una serie de acusaciones mutuas, entre las que destacaba que Alberto le recriminaba a Patricia que no tenía temas de conversación. "¿Que no tengo temas de conversación? Pues seguramente te doy mil vueltas", replicaba ella. "¿Mil vueltas? ¿Tú a mí? No me hagas reír", cuestionó Alberto, recordando que ella misma le había confesado que no tenía muchos temas de conversación, algo que la hizo saltar. "No mientas. O sea, me piro de aquí. Yo no he dicho eso", aseguró la aludida. "Te ha parecido bien que hablara. ¡Joder! ¡Coño! ¡Pero es que si no hablo yo, estamos callados!", reiteró Alberto, que colmaba el vaso de agua de Patricia.

Por momentos así vale la pena la televisión pic.twitter.com/iGwamf1JvR — Ramón Campos (@RamCamSa) July 1, 2022

"Eso es mentira. Bueno, que quiero irme ya de aquí. Estamos deseando irnos, así que haznos la pregunta", pidió la madrileña al programa. "Me ha tocado un coco...", dijo por lo bajini Alberto, a lo que ella respondió: "Pues anda que tú...". "Te doy mil vueltas", volvió a replicar él. "Pero a este chaval qué le pasa. Oye, ¿me puedo ir?", sentenciaba ella, antes de la decisión final que, obviamente, no sorprendió a nadie.