La justicia europea decidirá este miércoles acerca del recurso de Puigdemont contra la Eurocámara por negarle el escaño

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronunciará este miércoles sobre el recurso de los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont y Toni Comín contra la Eurocámara por la negativa inicial a darles un escaño. La sentencia del tribunal de primera instancia de Luxemburgo responderá al recurso que Puigdemont y Comín presentaron en junio de 2019 contra la decisión de la cámara, entonces presidida por Antonio Tajani, de no reconocerlos como eurodiputados a la espera de que los tribunales resolviesen la controversia porque no habían jurado la Constitución, tal y como exigía la legislación española. La decisión del TGUE se podrá recurrir en última instancia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El caso se remonta a mayo de 2019, cuando la lista de Junts, de la que formaban parte Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí, ganó las elecciones europeas en Cataluña. En aquel momento, a la formación le correspondían dos escaños. La Junta Electoral Central (JEC) incluyó a Puigdemont y a Comín en la lista de candidatos electos, pero la legislación española exige el juramento de la Constitución para tomar posesión del cargo. Ninguno de los dos lo hizo, de manera que en la lista definitiva no aparecían ni Puigdemont ni Comín. Tampoco se encontraba Oriol Junqueras, a quien el Supremo no dejó salir de la prisión preventiva para jurar la Constitución.

De esta manera, Tajani no les reconoció como eurodiputados a la espera de que los tribunales resolviesen la controversia. Puigdemont y Comín accedieron al escaño finalmente en diciembre de 2019, cuando el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, los admitió a raíz de la sentencia sobre la inmunidad de Junqueras, que establecía que la condición de eurodiputado se obtiene únicamente por la elección en las urnas.

En el recurso sobre el que se ha de pronunciar el TGUE, Puigdemont y Comín piden al tribunal que anule las decisiones de la Eurocámara que llevaron a negarles el escaño. Además, reclaman una indemnización por las retribuciones mensuales que reciben los eurodiputados.

Argumentos de las partes

En la vista celebrada en enero, el letrado de la Eurocámara, Niklas Göerlitz, admitió que la cámara se encontró en "una situación difícil" después de que los candidatos de Junts ganasen las elecciones europeas. Göerlitz defendió que en aquel momento no les podían admitir como miembros para que no aparecieran en la lista enviada por España. En la sesión, el letrado apuntó que la Eurocámara no tiene poder para cuestionar la lista que remiten los estados miembros, aunque después de admitir que se desviaron posteriormente de este principio "por el carácter obligatorio" de las decisiones judiciales de la justicia europea sobre Junqueras.

En la sesión, el abogado de Puigdemont y Comín, Gonzalo Boye, también denunció posibles irregularidades de Tajani a la hora de otorgar las acreditaciones. "Había una intención política", señaló el abogado, remarcando que los dos eurodiputados sufrieron "discriminación" por el veto inicial a darles el escaño.

A su vez, la abogada del Estado ante la Unión Europea, Andrea Gavela, defendió la desestimación del recurso al considerar que "ya se han reparado los daños" causados a Puigdemont y Comín. Gavela afirmó que el juramento de la Constitución es un procedimiento "perfectamente legítimo y razonable", pero admitió que el texto de la ley electoral española "no es demasiado afortunado en vista de las dificultades que está generando".