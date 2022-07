El aumento del precio de los combustibles ha supuesto que muchos conductores opten por las gasolineras low cost. Sin embargo, muchos expertos desaconsejan este tipo de estaciones de servicio, alegando que el combustible no es adecuado para los vehículos.

Este martes, El programa del verano ha contactado en directo con la reportera Mayka Navarro que, con la espontaneidad que la caracteriza y a la que los espectadores ya se han acostumbrado, ha llenado, en directo, el depósito de su moto.

La periodista ha acudido a una de las citadas gasolineras low cost y, al tratar de repostar, se ha encontrado con una barrera: la tecnología. Después de tratar de entenderse con la máquina, Navarro ha destacado: "Es barata, pero es difícil de cojones".

Desde el plató del matinal, Ana Terradillos ha llamado la atención a su compañera, que ha hecho caso omiso de las indicaciones de la presentadora y ha agregado que, con diez euros, no podría recorrer mucha distancia. De la misma manera, la reportera ha explicado que ella no podría ser "señora de gasolinera" porque no se le da nada bien.

Finalmente, Terradillos ha recordado que Mayka Navarro será una de las primeras conexiones del matinal para el próximo miércoles, pues el viaje que hoy tenía que emprender después de repostar la llevará hasta Pamplona, desde donde retransmitirá el tradicional chupinazo de San Fermín.