Alberto y Charlène de Mónaco, 11 años de casados... pero agendas separadas

El pasado viernes 1 de julio era una fecha especial para Alberto y Charlène de Mónaco, como cada año. Porque ese día es su aniversario de bodas. Once años desde que se diesen el 'sí, quiero' y la posterior celebración en el Palacio Grimaldi del Principado. Sin embargo, una endécada después la realidad es bien distinta, con ambos llevando agendas separadas aunque intentando aparentar normalidad en el matrimonio.

Sin ir más lejos, el viernes celebraban aquellos recuerdos efusivos de forma pública, con una imagen en la que posaban sonrientes y vestidos de manera elegante en los jardines de su increíble palacio. Pero a pesar de esos intentos de dar la apariencia de una pareja normal, lo cierto es que pocas veces se dejan ver en público juntos y cada uno lleva su agenda por separado.

De ahí que, tras todo lo que pasó Charlène el año pasado en Sudáfrica y con sus problemas de salud aún coleando, sus gestos como marido y mujer parezcan cada vez más impostados tanto para los monegascos como para la prensa especializada, que de hecho cree que el príncipe se está refugiando en su hermana, Carolina de Mónaco.

Este lunes, sin ir más lejos, ya cada uno de ellos ha demostrado que cada cual tiene sus compromisos. No por nada el príncipe Alberto se ha marchado a Alemania, concretamente a la ciudad de Bremen, donde tiene lugar en su Congress Centrum la 15ª Conferencia Mundial de Arrecifes de Coral.

Ha ido, no solo porque esté muy interesado en dicho tema, sino como presidente de la organización Because The Ocean, la cual ha presentado en dicho espacio su informe sobre la capacidad que tienen los océanos para ser un actor importante en la lucha para frenar el calentamiento global, incidiendo a su vez en la necesidad de su cuidado y conservación.

Mientras tanto, sin embargo, la princesa Charlène se ha quedado en Mónaco y ha visitado el hospital Princess Grace. Concretamente ha ido a la planta de maternidad, donde ha tenido la posibilidad de hablar con los padres y madres más jóvenes y observar a sus recién nacidos, preguntando por las labores del equipo y sus mejoras con los años.

Agendas dispares que se van repitiendo constantemente y que hacen sospechar a ciertos periodistas que la crisis que atraviesa el matrimonio puede ser la mayor en toda la endécada que llevan de casados, si bien no dudan de la posibilidad de que poco a poco las aguas se calmen y vuelvan poco a poco al amor que tanto les unió en los inicios de la relación.