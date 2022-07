Broncano recibe a Amaia Salamanca en 'La Resistencia' chupándole el dedo

Amaia Salamanca acudió este lunes a La Resistencia para presentar su nueva película, Por los pelos, que se estrenará el próximo 12 de agosto en cines.

La actriz también quiso saldar una deuda con Broncano: "Yo no he traído ningún regalo, he venido a recuperar lo mío", le dijo al presentador, que explicó el motivo.

Amaia Salamanca, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Vino Arturo Valls hace unos meses y me trajo una raqueta que le habían dado a él, firmada por Rafa Nadal", dijo el conductor del programa de Movistar Plus+.

Pero la invitada le dijo que "Rafa me firmó una raqueta para mí y se la di a Richi Castellanos para que me la guardara. Como no conseguí quedar con él, la raqueta ya la di por perdida".

"El mamón de Arturo va y viene aquí con la raqueta, cuando es mi vecino, he hecho una serie con él, y no me había dicho nada de esto. ¿Eres capaz de quedarte con algo que no es tuyo? Era un regalo para mí", señaló Salamanca.

"Probé a jugar con ella, pero no me va bien. No es mi tipo de raqueta”, argumentó el jienense que, a cambio, le ofreció a la actriz algunos regalos que le habían hecho a él como un cojín con su cara y la de Roberto Leal o un cuadro.

Salamanca no quiso ninguno: "¡Pero cómo puedes tener tanto morro! ¿Todo lo tienes aquí y la raqueta para tu casa?", exclamó la invitada, yéndose a casa sin su pertenencia.

Mira la que has liado, @ArturoValls. La culpa es tuya que vas regalando raquetas firmadas por Nadal¹ como si nada.



____________

¹¿Tienes otra? Para un trabajo. pic.twitter.com/2Z4jd3AxdM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2022

Otro de los momentos curiosos fue cuando el presentador le chupó un dedo a Salamanca para que le diera uno de los anillos que llevaba por no haberle llevado un regalo.

"Dame algo, ¿qué llevas en los bolsillos? Dame un anillo", le dijo Broncano. Pese a la negativa de ella, al final consiguió sacar uno de su mano con la saliva del presentador, que se lo puso en su dedo meñique.

Esto no es una entrevista, es un puto atraco.



De lo que es capaz por irse a casa con un regalo. #LaResistencia pic.twitter.com/ekI5Utb6tj — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2022

Para concluir el programa, el jienense se lanzó a la piscina de bolas que tienen entre el público y Salamanca, sin dudarlo, le tiró encima de él, provocando las risas de los espectadores.