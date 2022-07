Los trucos de Pablo Motos para que sus espectadores pasen un buen verano

Este lunes, El hormiguero concluyó su 16ª temporada en Antena 3 con la última tertulia de cómicos, donde a El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita, se unió Santiago Segura, el invitado del día.

Tras charlar sobre el verano y otros temas relacionándolos con anécdotas personales de cada uno de los colaboradores, Pablo Motos quiso darle a sus espectadores algunos consejos para pasar el verano.

Tertulia de cómicos de 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Voy a daros unos por si os apetecen porque son lo que me he puesto a mí mismo. El primero es menos pantallas y más personas. La vida no ha cambiado en lo esencial, doce personas que te quieren valen más que doce millones de seguidores", afirmó el valenciano.

El segundo fue que "ponte protección solar, no es broma lo del cáncer de piel. Ponte hasta que te piquen los ojos", advirtió el conductor del programa de Antena 3.

"Tres, si viajáis con niños y queréis que se porten bien, comprad una bolsa con sus chucherías favoritas y, cada vez que se porten mal, tirad una por la ventanilla. Veréis como se callan", comentó Motos.

Tertulia de cómicos de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Todos los tertulianos estallaron en carcajadas al escucharle: "¡Eres Gárgamel!", exclamó El Monaguillo haciendo referencia al villano de Los Pitufos.

"No solo está puteando a los niños tirando las chuches, sino que está contaminando el planeta", destacó Segura. "Son los consejos desde el corazón de Pablo Motos", aseguró El Monaguillo.

Pero el presentador se justificó: "Su eficacia está probada, no se mueve allí nadie". El último consejo del presentador fue: "Coge la felicidad por donde puedas sacarla. Da igual que sea incorrecto, raro o que esté mal visto, tú cógela. Nada más".

"Si este programa os ha hecho sonreír en algún momento que teníais pena, lo hemos conseguido. Que tengáis un buen verano y nos vemos el 5 de septiembre", concluyó anunciando la vuelta de El hormiguero tras las vacaciones.