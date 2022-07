Sánchez prevé aprobar 1.000 millones para Defensa pese al 'no' de Belarra y Díaz

Las diferencias en el Gobierno de coalición se hicieron este lunes totalmente patentes a cuenta del gasto militar prometido por Pedro Sánchez tras la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid la semana pasada.

Y es que la parte socialista del Ejecutivo ha acelerado los plazos y este martes el Consejo de Ministros aprobará un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para Defensa. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya han manifestado su total oposición.

El presidente del Gobierno se comprometió a ir elevando progresivamente el gasto militar hasta alcanzar el 2% del PIB en 2029 y el primer paso a dar en esta dirección será este martes. Una postura que choca frontalmente con las reivindicaciones de Unidas Podemos, que pasan por priorizar el gasto social. Además, Díaz reprocha al PSOE no haber consultado con los morados este crédito.

Belarra: "Nuestro país no necesita comprar bombas y aviones de combate"

"Nuestro país no necesita comprar bombas y aviones de combate", alertó Belarra, quien recalcó que España "no está en guerra". La dirigente de Podemos propone medidas sociales para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra como poner un precio máximo al combustible, un fondo de 10.000 millones de euros para dedicar a sanidad y educación, así como implantar un impuesto estatal a grandes fortunas que no pueda ser bonificado por las comunidades.

Díaz denunció que el crédito de 1.000 millones para gastos militares no haya sido consensuado con el ala morada del Gobierno, saliendo así de la habitual discreción con que suele abordar las polémicas en el seno del Ejecutivo.

"Las formas en políticas son muy importantes y en materia de tanta sensibilidad debe tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y respeto democrático a las Cortes Generales", alertó.

Las críticas fueron casi inmediatamente contestadas por dos ministras socialistas. Margarita Robles, responsable de Defensa, dijo que ella no es quién para decirle a Podemos si tiene que permanecer o no en el Gobierno: "Cada uno sabrá si está cómodo o no, si puede aportar algo o no". María Jesús Montero, de Hacienda, lanzó una pregunta directa: "¿Cuándo no hemos presentado unos presupuestos valientes?".

Tras un día entero de polémica en el Gobierno a cuenta del gasto militar, y después de las críticas cruzadas de los ministros, fuentes de Moncloa aseguraron que todos los departamentos fueron informados en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros que se celebró la semana pasada. La propuesta, siempre según estas fuentes, fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra.

En este sentido, desde Moncloa recordaron que el Gobierno va a cumplir con "su responsabilidad y solidaridad para fortalecer la seguridad y la capacidad de disuasión europeas frente a la amenaza real que representa Putin", y que Pedro Sánchez ha sido "claro y diáfano en relación al compromiso europeo de alcanzar el objetivo de gasto militar del 2% del PIB en 2029".

La polémica no termina aquí, ya que Unidas Podemos confirmó este lunes que votará en contra del despliegue de dos buques destructores más de Estados Unidos en la base naval de Rota (Cádiz), ampliación que debe también ser aprobada por el Gobierno y, después, en el Congreso.