Ferran Barberà, nou diputat de Compromís en renunciar la següent en la llista després de la dimissió d'Oltra

En un missatge en xarxes socials, García justifica la seua renúncia per a centrar-se en el seu càrrec de directora general d'Emprenedoria en la Conselleria d'Economia.

Reconeix que "no va ser una decisió fàcil" en haver de compatibilitzar el compliment del mandat dels votants amb el seu "compromís i vocació de gestió amb sectors clau per a l'equilibri econòmic i el benestar d'una societat, com l'economia social i l'esperit empresarial".

"L'oportunitat de desenvolupar polítiques transformadores en el si del Botànic, l'orientació cap a la sostenibilitat i la innovació que experimenta l'ecosistema emprenedor valencià i la gran oportunitat que la cooperativa presenta per a retornar el poder a les persones mitjançant l'exercici de l'activitat econòmica de manera democràtica i arrelada en el territori han decantat l'equilibri cap a la gestió", exposa la directora general.

Dit açò, assegura que tant la representació com la proposta política de Compromís estaran "magníficament representades" en Els Corts, a més de garantir que Conselleria assumeix "el repte de generar i ampliar el consens que promoga la cooperació i l'esperit empresarial". "Per a arribar lluny, cal anar en companyia, com deia el proverbi àrab -postil·la-. Una abraçada cooperativa".