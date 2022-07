Una mostra de la UA ret homenatge al naixement de la "icona" de la Dama d'Elx a L'Alcudia

En l'acte inaugural han intervingut a més del vicerector Alejandro Ramos, director de la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica, i Ana Ronda, arqueòloga, responsable de l'Àrea de catalogació del jaciment i una de les dos comissàries de l'exposició al costat de Mercedes Tendero, segons informa un comunicat de la UA.

La Dama és un "potent vincle identitari que s'assumeix i representa social i culturalment en els més diversos àmbits, tant locals, com a nacionals i internacionals". L'exposició mostra els objectes que formen part del procés de mitificació des del mateix instant en què es descobreix la Dama d'Elx.

Per açò, Ramos ha destacat en la seua introducció com la Dama d'Elx va ser adquirida pel Museu del Louvre, on va romandre més de quatre dècades, "la qual cosa va disparar la seua fama al mateix temps que el sentiment de pèrdua a Espanya". Així, tornava de França en 1941 convertida ja en una icona.

En referir-se al jaciment de l'Alcudia, Ronda ha citat les paraules de Pedro Ibarra que descrivia el lloc "com un immens cementeri ple de pedres en el qual donava paüra acostar-se. Lluny d'això, Ronda, que és autora de la tesi doctoral "L'Alcudia d'Alejandro Ramos Folqués: 50 anys d'estudis arqueològics", ha destacat com la topografia de l'espai en L'Alcudia no és ara la mateixa que l'original.

També ha recordat eixa primera excavació de 1890 en la zona de les termes orientals. En eixe espai "excava i trau les termes i les muralles i es queda amb les ganes de seguir excavant". És aquesta zona, la de les termes, la que ara mateix excava Jaime Molina i el seu equip amb el Proyecto Astero.

LA "REINA HABITA"

El 4 d'agost de 1897 ix la peça de la Dama d'Elx de la qual, recorda Ronda, els propis treballadors cridaven "la reina mora". Comença ací la personificació d'una peça tan important com és la Dama d'Elx. "És aquest objecte patrimonial el que va fer que no tornaren a eixir d'Espanya més objectes patrimonials", assegura; "i és ella la que es converteix en una icona de bellesa: Dalí la va denominar 'la dona més bella'".

En la seua intervenció, el vicerector d'Investigació de la UA ha recordat que fa menys d'un any la UA commemorava el 25 aniversari de l'adquisició del jaciment de l'Alcudia. Com ha expressat Mora, "des del primer moment la UA va apostar fortament per convertir el jaciment de l'Alcudia en centre patrimonial de referència nacional i internacional en docència i investigació arqueològica, però també de promoció cultural i turística de la Comunitat Valenciana".

El vicerector ha detallat com, a data de hui s'ha excavat aproximadament un quinze per cent del jaciment, afirmant que açò "ens enfronta a l'emocionant repte de descobrir la major part de la història d'Illici i del patrimoni que alberga L'Alcudia".

Aquesta dada i els resultats de les investigacions dutes a terme en els últims anys "ens fan pensar que L'Alcudia és molt més que la Dama d'Elx", ha apuntat. Finalment, Mora ha defès al jaciment com "el més important de tot l'art ibèric" i a la Dama d'Elx com "la qual dona visibilitat a aquest jaciment".

Han assistit a l'acte, entre uns altres, Margarita Antón, regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Elx; María José López Sánchez, vicerectora de Transferència i intercanvi de coneixement de la UMH; el president del Patronat Nacional del Misteri Elx, Francisco Borja Miralles; la presidenta del Real Orde de la Dama d'Elx, Mari Carmen Pérez Cascales; el gerent de la Fundació Universitària L'Alcudia, Diego Peña Domínguez.

Per la part dels investigadors i arqueòlegs de la UA, han estat presents els investigadors jubilats José Uroz Sáez i Miguel Louis Cereceda; Alberto Lorrio, catedràtic investigador en el Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història antiga, Filologia grega i Filologia llatina de la UA i actual director del projecte Dames i herois; Javier Jover, director d'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH) de la UA; i la investigadora del grup d'Arqueologia i patrimoni històric de la UA, Carolina Doménech.

MOSTRA

La mostra està comisariada per les tècniques arqueòlogues Ana Ronda Femenia, doctora en Arqueologia i responsable de l'Àrea de catalogació del jaciment, i Mercedes Tendero Porras, responsable de l'Àrea d'excavació del jaciment.

L'exposició consta de dos vitrines i elements emmarcats penjats a les parets. La primera vitrina, titulada "La Dama d'Elx: icona social atemporal", exposa com una vegada emergida la imatge del bust ibèric manté fins als nostres dies la seua posició rellevant en tots els aspectes, tant socials com a culturals. La segona vitrina està dividida en tres parts: una primera part amb 'Primers documents de la troballa Pedro Ibarra Ruiz', en el qual es mostra la primera documentació existent sobre el seu descobriment.

També la segona parteix 'Publicacions científiques i divulgatives', on s'exposa una sèrie d'obres en les quals es pot observar el protagonisme de la peça, d'una forma directa o indirecta; i 'La Dama a París', en la qual es mostren imatges vinculades amb la seua estada en la capital francesa.