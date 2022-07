Sálvame está preparando la tercera entrega de su Mediafest, y en esta ocasión será una edición más diferente, pues será una pasarela drag en la que los tertulianos colaborarán con algunas de estas reinas. Sin embargo, hay una de ellas que asegura en redes que la llamaron para participar, pero gratis, algo que Mediaset sostiene que es "falso".

El programa de La Fábrica de la Tele abrió un número de teléfono para que las artistas que quisieran se sumaran, pero a la vez realizaron una búsqueda y contactaron con algunas.

Según Gad Yola, drag peruana que ha colaborado con cantantes como Samantha Hudson, a ella la llamaron: "Me contactaron de Sálvame para ir a trabajar gratis para maquillar y vestir a uno de sus colaboradores".

-no empatizo ideologicamente con ellos, han demostrado que son carcas de derechas y otro un machito, y desde que les dije eso dejaron de contactarme..

imagino que para bien, espero q a las drags que vayan les paguen algo al menos y que se lo pasen bien

yo ni lo vere 😘💥 — gad yola (@gadyoladrag) July 1, 2022

En su tuit declaró que aceptó "por pura exposición", pero vetó a dos colaboradores porque no empatiza "ideológicamente con ellos" y son de derechas, momento en el que la habrían dejado de llamar. "Espero que a las drags que vayan les paguen algo al menos y se lo pasen bien. Yo ni lo veré", concluyó la artista.

La drag Spooky Clown también contestó contando una experiencia similar. Sin embargo, Mediaset desmintió estas afirmaciones: "Las declaraciones que habéis publicado sobre las condiciones de participación de una drag queen en el Sálvame Mediafest son falsas".

Por su parte, Gad Yola contestó citando el tuit de la cadena y volvió a reafirmarse en sus declaraciones: "Las condiciones eran trabajar sin remuneración por 'la exposición de salir en televisión en prime time' [...] Si ahora Mediaset ha cambiado las condiciones para las drags, pues genial, y más cuando han salido más declaraciones de otras compañeras".

"Eso no es falso, ¿qué ganamos nosotras inventándonos eso?", preguntó. "Me parece una puta burla, y más en el mes del Orgullo. Nos hemos acostumbrado a currar gratis por muchas que luego realmente ni nos ha valido la pena, y me molesta que se me desacredite así".