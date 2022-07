Estabilitzat de nou l'incendi de Venta del Moro, després de produir-se una reproducció

En un primer moment, el foc s'havia donat per estabilitzat sobre les 12.30 hores, però a les 15.30 hores s'han mobilitzat dos mitjans aeris més per a treballar en l'extinció de l'incendi.

En la zona romanen treballant onze mitjans aeris, dos d'ells avions del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic amb base a Requena; dos dotacions, nou brigades i cinc unitats de comandament de Bombers València; quatre unitats terrestres, quatre autobombes i tres unitats helitransportades de bombers forestals de la Generalitat; un vehicle SATCOM; una Unitat de Prevenció; dos agents mediambientals, i dos capatassos forestals.

L'incendi, iniciat al voltant de les 15.30 hores prop del quilòmetre 34,5 de la CV-455, a Venta del Moro, va obligar ahir a activar la situació 1 del Pla Especial Enfront del Risc d'Incendis Forestals (PEIF) i a desallotjar la Finca del Paratge del Tochar.

El nivell 1 d'alerta del PEIF s'estableix quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals que en la seua evolució previsible poden afectar greument a béns forestals o afectar lleument a la població i béns de naturalesa no forestal, per a l'extinció de la qual pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris.