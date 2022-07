Las becas de la polémica en Madrid: sube el umbral de renta y también los beneficiarios

La convocatoria de becas de la Comunidad de Madrid para el próximo curso escolar para estudiar en centros privados y concertados enseñanzas no obligatorias en etapas no universitarias -Educación Infantil de 0 a 3 años, Formación Profesional (FP) y Bachillerato- ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la oposición... e incluso el Ejecutivo central. El motivo de la polémica es la ampliación de los límites de renta per cápita para solicitar estas ayudas, que de los 10.000 euros del año pasado pasan a 35.917 para el periodo 2022-2023.

A ojos del presidente Pedro Sánchez, el aumento del umbral para optar a una beca que se ha acometido en Madrid supone "retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad". Mientras, Isabel Díaz Ayuso defiende que este cambio favorece a las rentas medias. "Queremos que también tengan algún tipo de ayuda, porque son las que siempre pagan y nunca reciben nada", señaló el pasado sábado.

Desde la Consejería de Educación aseguran que el crecimiento de los umbrales para recibir las becas no perjudica a las rentas más bajas: sostienen que se benefician porque recibirán ayudas de mayor cuantía, e insisten en que este cambio no va dirigido a favorecer a las familias con más ingresos. Para el curso que acaba de terminar, no podían acceder a las ayudas las familias con rentas per cápita superiores a 10.000 euros, lo que supone una renta familiar máxima de 30.000 euros para un hogar de tres miembros (el matrimonio y un hijo). Mientras, ahora el límite a ese umbral ha quedado fijado en 35.913, lo que supone un tope de 107.739 euros para esa misma unidad familiar de tres individuos.

La concesión se hará bajo el régimen de "concurrencia competitiva" y se primarán las rentas bajas a las altas, subrayan desde el departamento que dirige Enrique Ossorio. Así consta, por ejemplo, en la convocatoria de las ayudas de Bachillerato. "Las becas se concederán en función de la renta per cápita de la unidad familiar. Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas solicitadas, se informarán favorablemente siguiendo el orden inverso a la magnitud de la renta per cápita familiar, hasta agotar los fondos destinados a estas becas", consta en el punto cuarto de la orden de Educación.

Además, la consejería subraya que se han movilizado más fondos para las partidas asociadas a los cheques escolares, como se les conoce de forma coloquial: la cuantía global de la partida asciende a 43,5 millones, casi cinco veces más que el año pasado. Esto, indican, aumentará la cifra de beneficiarios. En Bachillerato, por ejemplo, se espera pasar de 3.000 estudiantes becados a 12.000, y en Educación Infantil de 27.000 a 31.000, pues el fondo pasa de 37,1 millones de euros a 50,6.

Doble baremo

"Se ha incrementado el límite de la renta per cápita hasta los 35.913 euros, beneficiándose con una mayor puntuación, hasta 5 puntos, las familias con menos ingresos", se informó desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a principios de junio, cuando se publicaron las ayudas.

Entonces también se informó de que en Bachillerato un doble baremo determinaría la cuantía a percibir. Las familias con rentas per cápita de hasta 10.000 euros optarán a una beca anual de 3.750 frente a los 3.000 actuales, mientras que aquellas rentas de entre 10.000 y 35.913 podrán acceder a ayudas por valor de 2.000. De ahí que Educación apunte que las rentas más bajas recibirán más dinero el curso que viene que el actual.

"Los beneficiarios no podrán haber repetido curso para el que se solicita la beca y tendrán que estar matriculados o con reserva de plaza en cualquiera de los centros concertados y privados de la comunidad", consta en la convocatoria. La de Bachillerato expiró el 29 de junio, pero el plazo de presentación de solicitudes para las de 0 a 3 años permanecerá abierto hasta el 11 de julio y las de FP abrirán en los próximos días.

Para las ayudas de FP Superior, la Comunidad ha aprobado un gasto de 30,5 millones, "un 65%" que en anteriores años, esgrime Sol. Con este aumento de inversión, el Ejecutivo regional defiende que el número de beneficiarios pasará de 7.800 estudiantes a 12.000, que tendrán "mayor libertad de elección" de centro. También crece el máximo de cheque escolar, que pasa de 2.600 a 3.250 euros anuales.

Además, se crean ayudas para FP de Grado Medio. A estas becas se destinarán cerca de 2,5 millones de euros y podrán optar a ellas más de 1.100 alumnos de centros privados de esta enseñanza.

"Es dinero para los ricos"

La medida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no solo ha recibido las críticas del presidente Sánchez: la oposición madrileña y sindicatos también han criticado el aumento de la renta per cápita. Entre otras críticas, se ha argumentado que estas ayudas, al estar destinadas a financiar los estudios en centros concertados y privados, propician el "desmantelamiento" de la educación pública en la región.

"Este es el impuesto propio de la Comunidad de Madrid, que es sacar dinero del bolsillo de las familias vulnerables para subvencionar la educación privada de las familias ricas", lamentó Mónica García, líder de Más Madrid. "Poco estaríamos ayudando a la educación, si convertimos las becas en un asunto de enfrentamiento y de confrontación", señaló Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, que además solicitó una reunión "urgente e inmediata" con la presidenta regional para encontrar una solución a la polémica generada en torno a las ayudas.

"Aunque les llamen becas, los cheques son universales y es dinero para los ricos, qué atraco", señaló Agustín Moreno, diputado morado en la Asamblea de Madrid. "Es una redistribución a la inversa. No promueven las oportunidades por capacidad y mérito, sino por familia de origen. Dan más a los que más tienen, y se olvidan de las familias que realmente necesitan esa ayuda", valoró Isabel Galvín, de la sección de Educación de CC OO en la Comunidad de Madrid.

Fuentes del Gobierno autonómico subrayan que el PP llevaba en su programa electoral a las elecciones de 2021 "seguir avanzando" en la concesión de becas a estudiantes y, además, indican que en el acuerdo firmado con Vox para aprobar los presupuestos regionales para 2022 se acordó evolucionar hacia la gratuidad total de las etapas educativas no obligatorias previas a la universidad.