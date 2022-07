'La Resistencia' cierra su temporada desde Ibiza y con Rigoberta Bandini como una de las invitadas

Llega el verano, y también a televisión. Las ediciones estivales de los programas se convierten en la tónica habitual de la programación, incluso en el ejemplo de La Resistencia.

El programa también coge vacaciones y esta es su última semana, pero ha decidido despedir la temporada por todo lo alto. En concreto, el formato de Movistar+ se ha desplazado a Ibiza para grabar sus últimas dos entregas.

El miércoles 6 y jueves 7 de julio, David Broncano, Grison, Ricardo Castella, Candela Peña y el resto del equipo conducirán el programa desde el embarcadero de Santa Eulària.

Tienen tantas ganas de irse de vacaciones que #LaResistencia se ha marcado un final de temporada a lo grande desde Ibiza.



Acompaña a @davidbroncano, @CastellaTuiter, @jponcerivero, @grisonbeatbox, @candela_penya y Pablo Ibarburu los días 6 y 7 con @rigobandini y @AleixEspargaro. pic.twitter.com/GMzfUk3zYp — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) July 4, 2022

Y, como no podía ser de otra forma, no hay programa de La Resistencia sin invitados, y estas dos entregas veraniegas no son excepción. Rigoberta Bandini y el piloto de motociclismo Aleix Espargaró.

Lo hemos pasado demasiado bien en Ibiza. Ya lo veréis, ya.



→ https://t.co/zkuP2BWzuC pic.twitter.com/0UsZatJOsO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2022

Por tanto, el programa de El Terrat cerrará su quinta temporada esta semana desde un paraje paradisíaco, que también tendrá público en directo.