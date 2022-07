Penyes taurines de Puçol diuen que es va demanar al menor ferit "en repetides ocasions" que abandonara el recinte

Així s'ha pronunciat l'associació en un comunicat després que un xiquet de 12 anys fóra ferit de gravetat en rebre una cornada de vaca que el va envestir per la zona del tòrax durant un dels actes de la Setmana Taurina que se celebrava a l'Estadi Municipal José Claramunt de la localitat valenciana.

Des de l'associació han defès que l'esdeveniment "ha comptat amb totes les mesures necessàries per al seu correcte funcionament", al mateix temps que han asseverat que "no es van vendre entrades a menors sense acompanyament d'adults".

"Una altra cosa és la utilització de l'engany per part dels qui trauen entrades a través d'algun adult que els presta ajuda per a açò, i en aquests casos és impossible controlar de manera exhaustiva la venda d'entrades", han assenyalat.

L'Associació de Penyes de la Setmana Taurina de Puçol ha asseverat que dins del recinte, tant en cartelleria com de manera "reiterada" per megafonia, "s'informava que els menors no poden accedir al recinte on s'exhibeixen els caps de bestiar i que únicament podien romandre a les graderies".

Així mateix, han destacat que les associacions taurines del municipi firmen un conveni amb l'Ajuntament "en el qual es delimiten les obligacions de cadascuna de les parts quant a organització i desenvolupament dels festejos taurins".

Finalment, han lamentat "profundament" l'ocorregut i han desitjat al menor "una ràpida recuperació". "Esperem que aquests fets no tornen a repetir-se", han conclòs.