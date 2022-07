L'Ajuntament de València convoca les ajudes a les comissions falleres per les despeses de pirotècnia de les Falles 2022

Així, ha detallat que podran concórrer a aquesta convocatòria les comissions falleres de la capital valenciana constituïdes com a entitats sense ànim de lucre, integrades en la Junta Central Fallera (JCF) i que figuren inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament.

Aquesta convocatòria d'ajudes, que publica el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València, compta amb un muntant global de 75.000 euros.

Els gastos que es podran subvencionar són els que hagen realitzat les comissions falleres en concepte de pirotècnia, entre ells la mascletà, castells de focs artificials, correfocs, cremà, cordà o despertà, entre uns altres, ha detallat el consistori.

A més, ha apuntat que tots ells hauran d'haver sigut realitzats durant les Falles de 2022 i ha assenyalat que han de ser iguals o superiors a 3.000 euros, IVA inclòs.

Les comissions falleres han de presentar les sol·licituds per via telemàtica. Els formularis i la informació necessària per a la seua presentació es poden descarregar en la pàgina web municipal.

El termini de presentació d'instàncies és de vint dies naturals a explicar a partir d'aquest dimarts, 5 de juliol. Finalitzarà el 25 de juliol, inclusivament. Cada entitat sol·licitant podrà obtindre un màxim de 3.000 euros.