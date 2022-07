ESMAR oferirà estudis superiors de jazz i música moderna el pròxim curs

El responsable del nou Departament de Jazz i Música Moderna d'ESMAR és el guitarrista i professor de jazz, Ximo Tebar, i el saxofonista Josvi Muñoz i el músic i productor Nacho Mañó seran els coordinadors dels plans d'estudis de jazz i música moderna, respectivament.

Com a novetat, ESMAR oferirà àmbits com Cant Modern, Clarinet Jazz, Baix Elèctric, Guitarra Elèctrica, Rock i Fussion, Percussió Llatina i Ètnica, Música Moderna, World Music, i Producció, per al pròxim curs lectiu, destaca l'entitat educativa en un comunicat.

El claustre de professors de l'especialitat ho completen, el trompetista David Pastor, els pianistes Eduard Marquina, Alex Conde, Albert Sanz i Ricardo Belda; el prestigiós coach de cant modern José Mañó, el músic nord-americà i contrabaixista titular de l'Orquestra Simfònica del Palau de les Arts Reina Sofia, Matt Baker; el baixista cubà i cofundador del grup Vocal Sampling, Abel Sanabria, que també impartirà classes de percussió vocal; el baterista argentí Pepi Taveira, el percussionista cubà José Molina, el guitarrista Charlie Rodríguez, i l'enginyer de so i tecnologies musicals, Jorge Pérez.

Tots ells són "professionals de la pedagogia especialistes en Jazz i Música Moderna que estan en el primer nivell com a artistes en actiu amb una prestigiosa trajectòria internacional com a solistes i intèrprets, la qual cosa aporta al projecte innovació, exclusivitat i un alt nivell de rigor, qualitat, i excel·lència educativa", subratllen responsables del centre.

ESMAR, situada a les instal·lacions del Iale School de l'Eliana (València), és una escola superior de música d'alt Rendiment que imparteix els ensenyaments a través d'un "innovador model d'educació musical basat en un pla d'estudis que prevaler la càrrega lectiva pràctica sobre la teòrica, experiències en entorns professionals reals i vinculació amb el mercat laboral del sector".

"FORMACIÓ INTEGRAL"

Així mateix, ofereix una "formació integral" per a exercir la professió musical en l'actualitat en les seues diferents especialitats: Interpretació Clàssica, Antiga i Jazz, Pedagogia, Gestió i Investigació.

Compta ja amb més de 250 alumnes que estudien una àmplia oferta acadèmica de titulacions superiors, màsters, i cursos de formació musical de nivell avançat, i s'ha consolidat com una alternativa real i molt atractiva per a l'alumnat que aposta per una formació musical especialitzada i d'alt nivell.