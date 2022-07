Mas promet en el seu primer acte fomentar els equips de servicis socials als ajuntaments

Mas ha mostrat així la seua voluntat perquè el suport als servicis socials municipals i les persones que els integren seguisquen sent una de les principals línies de treball del departament que dirigeix des del 30 de juny, informa la Generalitat.

En la visita a Crevillent s'ha reunit amb l'alcalde, José Manuel Penalva, així com amb la regidora de Benestar Social, Juana Guirao, i entitats de l'àmbit social amb seu en el municipi.

"La construcció d'un sistema públic valencià de servicis socials, des del suport al municipalime com a instrument per a fomentar les polítiques de proximitat, ha sigut una de les prioritats del Consell del Botànic i seguirà sent-la", ha asseverat la vicepresidenta, garantint que seguirà la línia de la seua predecessora.

Ha recordat que per a la construcció d'un sistema públic "digne" és necessari fomentar i consolidar els equips municipals d'atenció primària, la qual cosa ha portat al seu departament a incrementar la partida per a finançar la contractació de personal fins el 57,2 milions d'euros en 2021, dels quals 5,8 corresponen a la província de Castelló, 27,5 a València i 23,7 a Alacant.

Aquest increment de finançament autonòmic ha permès als ajuntaments comptar amb fons per a la contractació de 2.604 professionals, 279 en de Castelló, 1.241 a València i 1.083 a Alacant. En 2015, segons les xifres d'Igualtat, la partida pressupostària només permetia la contractació de 353 persones.

A més, Mas ha aprofitat la seua visita a Crevillent per a recórrer algunes de les infraestructures de servicis socials incloses en el pla Convivint, com el centre de rehabilitació i integració social (CRIS) per a persones amb trastorn mental greu. Es va inaugurar en 2015 i mai va entrar en funcionament, per la qual cosa l'objectiu és reprendre les obres que es van inaugurar en un edifici que "no estava construït d'acord amb la llei".

El CRIS de Crevillent comptarà amb 50 places per a atendre de manera ambulatoria a persones amb problemes de salut mental de la comarca i s'inclourà en el sistema públic valencià de servicis socials.