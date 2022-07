Si hay algo que caracteriza a Samantha Hudson, además de su irreverencia y naturalidad, es su discurso activista por la lucha del colectivo LGTBI al que pertenece. Pero también es bien conocida su ironía a la hora de contestar a sus detractores, la cual utiliza como arma para luchar contra la LGTBIfobia.

Recientemente, se viralizó una entrevista de la artista donde hablaba de los comentarios tránsfobos que recibe "por parte del feminismo más reaccionario", las "feministas trans-excluyentes".

"Arremeten contra mí porque primero, me ven como una mujer trans, que es algo que yo nunca he admitido de manera pública. Y de admitir algo he dicho que soy una persona trans no binaria", defendió. "Me llaman Iván González, engendro, me tratan en masculino con la intención de herirme, pero yo he dicho mil veces que me da igual como te dirijas a mí".

Qué os parece como portada de disco?? Tiene Motomami vibes la verdad pic.twitter.com/Ltm9TtBK0x — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 4, 2022

Y, curiosamente, ha visto ese tipo de mensajes en un cartel de una de sus próximas actuaciones en la sala Razzmatazz de Barcelona el 18 de septiembre.

"Misógino. Iván González, acéptate, gay", escribió alguien con rotulador encima de su foto. Y es que, además de referirse a ella en masculino, algo que a ella no le molesta pero que hacen para intentar hacer daño, le dibujaron unos genitales masculinos.

Pero ella, lejos de ofenderse o criticarlo, prefirió responder con humor en Twitter. "¿Qué os parece como portada de disco?", preguntó Samantha Hudson. "Tiene Motomami vibes, la verdad", añadió, refiriéndose al último disco de Rosalía.