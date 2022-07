Victoria Beckham recuerda el incómodo momento de su pasado en el que le hiceron pesarse en directo tras dar a luz

Victoria Beckham ha querido recordar al mundo un incómodo momento que vivió en el pasado. Sucedió en 1999, cuando la modelo tuvo a Brooklyn, su primer hijo.

A las semanas de dar a luz, la Spice Girl acudió al programa Don't Forget Your Toothbrush, donde el presentador de la BBC, Chris Evans, le preguntó sobre la dieta que había seguido tras su embarazo, haciéndola incluso pesarse en directo para ver cuántos kilos había perdido.

En ese momento, la diseñadora explicó que no iba al gimnasio y que tampoco su marido, David Beckham, la ayudaba a ejercitarse. Incluso cuando el productor le dijo que se subiera a la báscula, ella ya comentó que le pareció horrible la propuesta.

Dos décadas después de lo sucedido, ha ofrecido una entrevista para Vogue Australia en la que se ha sincerado sobre lo que ocurrió, considerándolo como inapropiado.

"A mi madre le pasó lo mismo después de sus embarazos. Eso no significa que tuviera un trastorno alimentario. Y me hizo subir a la báscula para que me pesara. ¿Te imaginas hacer eso hoy en día?", declara Victoria Beckham.

Asimismo, añade: "Después de tener a Brooklyn, había una foto en la portada de un periódico que señalaba cada una de las partes de mi cuerpo de las que tenía que centrarme en perder peso".