Mazón dice que Gutiérrez (Cs) seguirá de diputado pese a su suspensión de militancia: "La coalición es firme"

Así se ha expresado en declaraciones a los medios en Alicante, preguntado sobre si la situación actual del también excoordinador provincial de Cs podría afectar al pacto de gobierno en la Diputación. "La coalición es firme y trabaja todos los días, lo ha sido siempre y siempre ha trabajado igual de bien", ha recalcado.

"Procuro no hablar sobre cuestiones internas de otros partidos", ha señalado el 'popular', quien ha resaltado la "extraordinaria labor" tanto de Gutiérrez como de la vicepresidenta, Julia Parra, también de Cs, sobre quienes ha dicho que el pacto "no es noticia" porque pretenden no dar "ejemplos con disputas" entre ellos.

"No es noticia cuando el presidente y la vicepresidenta despachan, como sí ha ocurrido en la Generalitat estos años", ha sostenido en alusión a Ximo Puig y Mónica Oltra. "Somos un equipo coordinado, tenemos claro que tenemos que bajar los impuestos, lo que necesitan los pequeños pueblos y que la Generalitat no invierte en materia cultural en la provincia", ha añadido.

"SIEMPRE HE ESTADO EN EL CENTRO"

Preguntado sobre si tiene intención de realizar un acercamiento "al centro" para intentar captar al votante de Ciudadanos, Mazón ha subrayado: "No tengo que hacer un llamamiento ni un movimiento al lugar donde siempre he estado".

"Siempre he estado en el espacio del centro, del encuentro, de la moderación y del diálogo, de los liberales y en el espacio en el que todos cabemos -ha insistido-. "Yo soy el que hace un llamamiento a la socialdemocracia moderada, de centro en la provincia y Comunitat, que están hartos de ver como se nos ningunea todos los días".

El 'popular' ha asegurado que los ciudadanos quieren que su partido defienda una bajada de los impuestos y que se defienda "nuestra tierra", ya que se ha referido al territorio como "la Comunitat de las listas de esperas en vivienda, en seguridad social, en sanidad y en servicios sociales".

"Hago una llamada, con la especial prioridad de nuestros servicios sociales, a los que más lo necesitan, a los liberales, conservadores, a los moderados y a los socialdemócratas, porque yo no tengo que hacerme un esfuerzo para situarme dónde estoy porque es de donde vengo", ha zanjado.