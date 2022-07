El PSPV condemna unes pintades homòfobes a l'Ajuntament de Titagües

En les pintades, realitzades al sòl i a la paret exterior del consistori, es pot llegir 'Socialistes marietas' i 'Rojos', segons les imatges difoses pel partit en xarxes socials.

"És intolerable. No permetrem que intenten silenciar-nos amb aquest tipus de comportaments que només representen la intolerància de qui no té res a oferir", recalquen els socialistes valencians en Twitter, per a mostrar la seua "màxima solidaritat" amb els seus companys de Titagües.

"La presència d'aquest tipus de discursos homòfobs i impropis d'una societat avançada ens espenta amb més força a seguir construint ciutats i pobles tolerants on l'odi no té cabuda", reivindica el PSPV provincial a través d'un altre missatge, traslladant el seu suport a l'Ajuntament i a l'alcalde de Titagües, Ramiro Rivera.

També s'ha fet ressò l'exministre de Transports i ex-secretari d'Organització del PSOE, el valencià José Luis Ábalos: "No podem tolerar que el discurs de l'odi s'instal·le. La meua rotunda condemna a aquest atac covard a Titagües i la meua solidaritat amb els seus veïns i el seu alcalde. Seguirem estant enfront d'aquestes agressions. Defensa sempre de la igualtat, la llibertat i el respecte".