STEPV reclama que es mantinga el professorat del PAM i amenaça amb protestes si es "retalla"

Fa uns dies STEPV va criticar "la retallada" de professorat assignat per al PAM. L'administració educativa, després de modificar la proposta perquè havia detectat errors, va tornar a enviar l'assignació en cada centre educatiu, moment en el qual STEPV va enviar als centres una enquesta per a conéixer les seues necessitats de plantilla.

L'organització sindical assenyala, en un comunicat, que "la Conselleria ha justificat aquesta retallada argumentant que el professorat assignat aquest curs 2021-22 extraordinari per a fer front a la Covid 19 ja no és necessari i que es retorna a la situació prepandèmica de 2019, tot el contrari del que opinen els centres educatius, que necessiten el professorat actual per a poder atendre l'alumnat en condicions, ja que continuem sense negociar les plantilles docents, per a adaptar-les a les necessitats actuals".

A l'enquesta remesa per STEPV han contestat fins al moment 327 centres -310 col·legis d'Infantil i Primària i 17 instituts de Secundària-. D'ells, 84 són de la província d'Alacant, 57 de Castelló i 186 de València.

D'acord a les dades recaptades, hi hauria 336 docents menys en els 310 col·legis que han contestat l'enquesta i, si s'extrapola la xifra als quasi 1100 CEIP, "la retallada estarà al voltant de 1.200 docents", segons els càlculs de STEPV.

Si es compara el professorat que els centres educatius sol·liciten ara amb la dotació del curs 2021-22, el resultat és pràcticament el mateix (al voltant de 790), la qual cosa STEPV interpreta com que els centres "simplement demanen mantindre el que han tingut aquest curs". En el cas de Secundària, apunten, "les queixes van relacionades amb els programes d'atenció a la diversitat no autoritzats".

Per al sindicat, si els centres educatius volen complir amb la normativa d'inclusió educativa i del plurilingüisme, "necessiten més plantilla, especialment de les especialitats de Pedagogia Terapèutica (PT) i d'Audició i Llenguatge (Al) i també d'anglés".

També es demana professorat altres especialitats, especialment per a reforçar la plantilla en cas que els equips directius siguen d'aquestes especialitats. "Igualment necessari -emfatitzen- es fa recuperar el mestre tutor per unitat, retallat en 2013 i que la reducció horària de 25 a 23 hores lectives genere més plantilla".

STEPV recalca que les plantilles docents que s'estan aplicant actualment encara "són les que va retallar el govern anterior del PP i que precisament el PAM era una mesura per a compensar les necessitats dels centres". "Unes necessitats -prossegueixen- que efectivament no són les de 2019, sinó que s'han vist incrementades per l'aplicació de la normativa d'inclusió i la llei de plurilingüisme (les dos de 2018), dos anys de pandèmia o alumnat nouvingut".

NEGOCIAR PLANTILLES

"Tots aquests motius justifiquen que es mantinga la dotació actual de professorat i que es negocie d'una vegada per sempre la normativa de plantilles docents per a incrementar el nombre de professorat de catàleg en els centres educatius", exposen.

Des de STEPV adverteixen que "perdre el personal covid sense haver negociat les plantilles docents per a adaptar-les a les actuals necessitats dels centres educatius suposarà un gran greuge". A més, "almenys en alguns casos, la Conselleria no ha tingut en compte que abans de la pandèmia els antics Centres d'Acció Educativa Singular (CAUS) rebien una plantilla extra per arranjament, que fa dos cursos va passar a formar part del PAM i, encara que ara reben el PROA+, aquest no compensa la pèrdua de professorat respecte a 2019".