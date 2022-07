La UV rep donacions d'obres de María Luisa Pérez Rodríguez, Román de la Calle i Natalia Mansilla

La rectora de la Universitat, Maria Vicenta Mestre, ha formalitzat les donacions amb la presència dels col·leccionistes i diverses autoritats acadèmiques, ha indicat la institució acadèmica en un comunicat.

María Luisa Pérez Rodríguez ha donat una sèrie d'obres homenatge a Clara Campoamor, fruit d'un projecte de l'artista en reconeixement a les dones treballadores on tria una dona símbol, principal impulsora del sufragi femení a Espanya, que representa l'avanç que la dona demanava per a ella mateixa i per a la societat en la qual estava immersa.

La pintora també dona a la Universitat altra obra homenatge, aquesta vegada a Miguel Hernández, recordant la figura de l'excel·lent poeta que va morir en la presó represaliat després de la guerra pel seu activisme polític.

Román de la Calle, després de fer una donació de 40 obres d'artistes contemporanis en 2016, completa ara la donació a la Universitat amb dos retrats del pintor valencià Uiso Alemany, en els quals es representa el bust del catedràtic amb les línies dinàmiques i espontànies que caracteritzen la producció d'aquest artista.

El catedràtic de la Universitat també dona ara un estudi de portada per a la revista Edetanos Il·lustrats, composta per l'artista multidisciplinari Martín Forés i un retrat de Miquel Martí Pou realitzat en gràfica digital pel pintor i escultor alcoià, Antoni Miró.

Els descendents de José Pizcueta Donday donen a la Universitat, a través de la Donació Natalia Mansilla, dos retrats d'època del catedràtic, un pictòric i un altre fotogràfic, així com un exemplar de la medalla de la Societat Econòmica d'Amics del País, que, des de l'any 1800 i fins a mitjan segle XIX, s'atorgava per aquesta societat com a condecoració i premi, i que va ser concedida a José Pizcueta en 1826.