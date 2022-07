Big Sound reunirà a València a més de 60.000 assistents per a veure a Nathy Peluso, Nicky Jam o C. Tangana

El certamen ha penjat el 'sold out' i "es posiciona com un important impulsor i dinamitzador econòmic i turístic per a la ciutat de València en la pròxima època estival", destaca BS Entertainment, promotora d'aquesta cita i dels cicles Nits al Carme i Nits Acústiques.

Analitzant les dades d'Enterticket (ticketera oficial del festival), dels aproximadament 65.000 assistents, un 65% són dones. El gruix d'edats dels i les compradors està comprès entre 25 i els 38 anys d'edat (54%). També destaca el grup d'edat comprès entre els 21 i 24 anys (17%). Quant a la procedència, el 55% dels assistents viatjarà a la ciutat de València.

D'altra banda, en el muntatge de l'esdeveniment, intervindran 1.823 professionals en diferents especialitats, amb un total previst de 63.585 hores equivalent a 7.948 jornades de 8 hores.

El festival tindrà dos macroescenaris i entre les actuacions més destacades es troben la de l'estrela nord-americana Nicky Jam, Bizarrap, Nathy Peluso, Lola Índigo, Bad Gyal o Ptazeta. A més, acull la gira 'Sin Cantar Ni Afinar Tour' de C. Tangana amb el seu xou complet i convidats sorpresa.