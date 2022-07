Detingut un empresari que va tractar d'ocultar un accident laboral greu d'un empleat sense contracte a Alacant

La víctima, de 22 anys, treballava sense estar donat d'alta a l'empresa, on duia a terme jornades de fins a nou hores diàries, de dilluns a divendres. També treballava alguns dissabtes i en total percebia 180 euros setmanals, informa Prefectura.

Un dia, mentre es trobava solo instal·lant conductes d'aire condicionat en un taller tancat al públic, a tres metres d'altura pujat a una escala, el jove va patir una caiguda que va fer que el seu cos impactara contra el sòl damunt de la mateixa escala. Açò li va ocasionar fractura vertebral amb lesió medul·lar.

Va començar a cridar demanant auxili i minuts més tard va arribar el seu cap, qui li va ajudar a incorporar-se per a traslladar-li en la seua furgoneta a l'hospital. No obstant açò, com no podia caminar, va haver d'agafar-li en braços per a introduir-li en el vehicle.

Va ser aleshores quan va convéncer el seu empleat perquè a l'arribada a l'hospital diguera que havia caigut en el seu domicili mentre penjava un televisor, ja que si no ho feia així podria tindre problemes amb estrangeria. Per a açò, abans d'anar a l'hospital va fer que anaren al domicili de l'accidentat a arreplegar el seu passaport.

La víctima va explicar als sanitaris la versió del seu cap, qui posteriorment va cridar el company de pis del treballador per a informar-li de l'accident. El company també va rebre una telefonada de l'hospital per a informar-li que el seu amic estava greu i que li havien d'intervenir d'urgència.

Quan va arribar a l'hospital li van dir que havia de pagar les despeses sanitàries, per la qual cosa va cridar el cap del seu amic i aquest li va dir que ja estava tot parlat, que es faria càrrec de tot i que aniria en dos hores. No obstant açò, no es va arribar a presentar en cap moment i va desaparéixer, la qual cosa va fer que la víctima al final explicara al seu amic l'autèntica versió dels fets i li demanara cridar a la Policia.

Després d'obtindre totes les dades, els agents van determinar que l'empresari i la seua parella solien captar a través de xarxes socials a treballadors estrangers de la seua empresa per a aprofitar-se de la seua condició irregular per a pagar-los 30 euros diaris i, amb escassa preparació, fer-los treballar jornades de fins a nou hores diàries, sense cap tipus de protecció individual de riscos laborals.

Així les coses, la víctima portava treballant només dos mesos per al detingut, tot i que ja li deixava sol realitzant instal·lacions en absència de mitjans de protecció laboral. L'empresari mancava de qualsevol tipus de llicència que li faculte per a realitzar instal·lacions d'aparells de refrigeració.

Als detinguts, un home de 40 anys i una dona de 32, se'ls imputen un delicte contra la seguretat dels treballadors i un altre de lesions greus per imprudència.