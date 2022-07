Marta Riesco saca a la luz la faceta más desconocida de Antonio David Flores

Tras haber sufrido un bache en su relación, Marta Riesco y Antonio David Flores siguen demostrando que son inseparables. Juntos pasean su amor por cada rincón del país.

Ahora, han realizado una escapada romántica a Mallorca para desconectar durante unos días. Y, allí, la reportera ha compartido con sus fans uno de los momentos de su tiempo de ocio en el que se ve a su chico en una faceta hasta ahora desconocida.

Según ha compartido la periodista en sus redes, se puede ver al excolaborador de televisión sobre un escenario sentado en una silla mientras toca la guitarra. Además, se escuchan los acordes de la guitarra cómo mientras otra persona canta.

Antonio David, tocando la guitarra. INSTAGRAM MARTA RIESCO

Hace unos días tuvo lugar la sonada fiesta de Unicorn Content, en la que no faltó su presidenta, Ana Rosa Quintana, quien apareció con una nueva imagen tras su tratamiento contra el cáncer.

Ana Terradillos, Patricia Pardo, Joaquín Prat o Sonsoles Ónega fueron algunos de los allí presentes, rostros indispensables de los programas de la productora: El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía. Sin embargo, quien no estuvo fue Marta Riesco.

"He estado como dos o tres días que no me he encontrado muy bien, he estado un poco malilla. Pero me encuentro ya bastante mejor, así que me paso por aquí para deciros que no os preocupéis", explicó la reportera en su cuenta de Instagram.

"Por supuesto que me invitaron a la fiesta de la productora. Iba a ir hasta el último momento, pero al final, como no me encontraba bien, decidí no ir", aseguró. "Fue una pena, he visto el fiestón que se marcaron mis compañeros y me ha dado muchísima envidia verlo".

También tuvo palabras para Ana Rosa Quintana, de la cual dijo que "estaba espectacular". "Me ha dado mucha pena no haber estado allí para darle un superabrazo, pero a veces las cosas son así", lamentó. "A la siguiente ya espero no faltar, por Dios, porque es muy duro verlo desde Instagram".