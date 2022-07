Atur.- La CEV valora el descens però avisa que podria frenar-se per la guerra a Ucraïna i els preus energètics

Malgrat la valoració positiva de les dades del descens de la desocupació i l'augment de la contractació, que en gran manera obeïx a "motius estacionals", la CEV realitza aquest avís i adverteix també del risc d'adoptar mesures que contribuïsquen a una espiral inflacionista o un augment dels costos empresarials en l'actualitat ja inassumibles per a moltes empreses.

Encara que amb "menor intensitat" que la mitjana nacional, la CEV subratlla en un comunicat que la parada descendeix a la Comunitat Valenciana per tercer mes consecutiu i puja el nombre d'afiliats. La contractació, per la seua banda, avança "a bon ritme", fins i tot per damunt del conjunt d'Espanya.

En aquest cas, destaca l'evolució favorable en la contractació indefinida que, en taxa mensual, creix dos punts per damunt de la mitjana nacional. No obstant açò, a pesar del descens de l'atur registrat en el mes de juny, la Comunitat Valenciana "se segueix situant com la segona autonomia amb menor reducció de l'atur respecte als nivells registrats abans de la crisi del Covid-19".

Amb 3.943 aturats menys, la Comunitat Valenciana és de les comunitats autònomes en les quals ha baixat la desocupació la tercera en la qual menys ha caigut en termes relatius respecte al mes anterior (1,12% enfront de el 1,45% registrat en mitjana nacional). En taxa anual, l'atur es redueix un 18,23% a la Comunitat enfront del 20,30% de descens en mitjana nacional.

A la Comunitat s'han firmat un total de 181.119 contractes durant el mes de juny, la qual cosa suposa un avanç del 10,29% en taxa mensual; 2,46 punts per damunt del registrat en el conjunt d'Espanya. La contractació indefinida avança en taxa mensual un 9,27% (2 punts per damunt de la mitjana nacional) i la contractació temporal un 11,23% (2,97 punts més que la mitjana nacional).

En conseqüència, la contractació indefinida acumulada a la Comunitat segueix pujant i es manté en nivells superiors a la registrada a nivell nacional (36,60% de contractació indefinida enfront del 34,29 % de mitjana nacional). En taxa anual, la contractació total ha avançat un 2,53% mentre que en mitjana nacional es registra un descens de l'1,62%.

L'afiliació mitjana a la Seguretat Social a la Comunitat ha pujat en 5.929 cotitzadores en el mes de juny, la qual cosa equival a un avanç del 0,29% mentre que a nivell nacional l'avanç ha sigut del 0,57%. El nombre total d'afiliats a la Comunitat és un 6,23% superior al de febrer de 2020.

TAXA I SECTORS

En taxa mensual, la parada baixa a Alacant i Castelló per damunt de la mitjana nacional, un 1,49% i un 2,97% respectivament. En la província de València el descens de l'atur és menys intens: del 0,41%. Alacant i València, igual que succeeix en mitjana nacional, registren al juny un avanç de la parada en el sector agrícola. A Castelló, en canvi, la desocupació en agricultura es redueix en 54 persones.

El col·lectiu sense ocupació anterior anota al juny un nombre superior d'aturats respecte al mes anterior a Castelló i València mentre que a Alacant es redueix un 0,1%. La província de Castelló experimenta descensos de la parada per damunt de la mitjana nacional en els quatre grans sectors productius. En la resta de províncies, els descensos de la desocupació a nivell sectorial han sigut sensiblement menys intensos que en mitjana nacional.

No obstant açò, segons la CEV, la reculada de la parada a la Comunitat durant el mes de juny "no ha sigut suficient per a reduir la bretxa entre el volum de parada registrada d'aquest últim mes i els registrats al febrer de 2020, abans de la crisi". Mentre a nivell nacional el nombre de persones parades és 11,26 punts inferior al de febrer de 2020, a la Comunitat el nombre de persones desocupades és solament 4,78 punts inferior.