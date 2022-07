Compromís planteja la incorporació dels nutricionistes com a personal dels centres de salut

L'obesitat és un factor de risc directament vinculat a l'aparició d'altres malalties, com la diabetis, malalties cardiovasculars o el càncer, per açò "cal abordar aquesta problemàtica de salut pública, i a més amb un vessant educatiu, ja que un 16% dels xiquets d'entre 9 i 16 ja té obesitat, situant-nos com el quart Estat europeu amb major prevalença", ha afirmat Esteve en un comunicat.

Per al diputat, "aquesta qüestió de salut pública ha de tractar-se des de la prevenció i des d'un abordatge sanitari i de la promoció de la salut". En aquest sentit, la proposta de Compromís compta amb tres eixos d'actuació. En primer lloc, advoca per "catalogar l'obesitat com a malaltia crònica, per a poder atendre-la de manera integral des del Sistema Nacional de Salut".

D'altra banda, es planteja desenvolupar línies d'actuació per a promocionar la salut i l'alimentació saludable. Ací des de la coalició plantegen la "necessitat d'incorporar personal de nutrició i dietètica en el sistema sanitari i, en concret, en els centres de salut".

"Són necessaris professionals que acompanyen a les persones en honor de generar hàbits i cultures de salut per a reduir l'obesitat i tindre una alimentació que previnga altres malalties", ha afirmat el portaveu de Compromís.

Finalment, amb aquesta iniciativa parlamentària s'insta el Consell a "impulsar programes a l'escola per a una alimentació saludable i promoció de la salut, on els professionals sanitaris dels centres de salut puguen promoure, en els centres educatius, hàbits saludables".