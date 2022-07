Fundació Bancaixa incorpora dos obres de Miquel Navarro a la seua col·lecció d'art

Aquestes noves incorporacions amplien la presència de l'artista en els fons de la Fundació Bancaixa, on ja es troba representat amb escultura, obra gràfica i aquarel·la.

Al mateix temps, Miquel Navarro ha cedit, per a la seua instal·lació en la seu de la Fundació a València durant un any, l'obra Tensión (1996), una de les emblemàtiques ciutats en la producció del creador valencià.

Les tres peces estan ja exposades a La Cúpula, l'espai permanent de la col·lecció d'art contemporani internacional de la Fundació Bancaixa, on actualment s'exhibeixen també obres d'Andreu Alfaro, Julian Opie, Helmut Federle, Imi Knoebel, Sean Scully, Günther Förg, José Manuel Ballester, Eusebio Sempere i Manuel Hernández Mompó, assenyala l'entitat en un comunicat.

Miquel Navarro (Mislata, València, 1945), "artista imprescindible en l'art contemporani espanyol i de reconeixement internacional", va realitzar els seus estudis a l'Escola Superior de Belles arts de València.

En 1973 crea la primera de les seues emblemàtiques ciutats. Realitzades inicialment en terracota, més tard incorpora metalls com a zinc, alumini o bronze.

Presenta la seua primera exposició individual en 1972 a Oviedo. En els anys següents ho farà a les galeries Buades i Fernando Vijande a Madrid o Juana d'Aizpuru a Sevilla, entre unes altres.

En els seus inicis, va ser clave la seua participació en l'exposició New images from Spain, que comisariada per Margit Rowell té lloc en The Solomon R. Guggenheim Museum de Nova York en la primavera de 1980, fonamental per a la seua projecció internacional.

PREMI NACIONAL

En 1986 rep el Premi Nacional d'Arts Plàstiques. Eixe mateix any participa en la XLII Biennal de Venècia, Pavelló Espanyol, al costat de Ferrán García Sevilla, Cristina Iglesias i José María Sicilia.

Miquel Navarro va protagonitzar l'exposició antològica que la Fundació Bancaixa va presentar al juliol de 2018 amb un recorregut per més de quatre dècades de treball de l'artista amb obres datades entre 1976 i 2018.

La col·lecció d'art de la Fundació Bancaixa està integrada per més de 2.800 obres d'art nacional i internacional que abasten des del segle XV fins al XXI i que engloben diferents disciplines com la pintura, l'escultura, la fotografia, el gravat, l'art digital o la numismàtica.

La seua conservació i difusió pública a través d'exposicions temporals pròpies i de la cessió d'obres a altres museus i entitats públiques i privades és un dels pilars d'actuació de la Fundació Bancaixa.

Les obres i autors que componen la col·lecció recorren diferents etapes artístiques: des del Gòtic al Renaixement i el Barroc amb artistes com Joan de Joanes, Thomas Yepes, José Ribera, Jerónimo Jacinto de Espinosa o Juan Conchillos; la pintura de finals del segle XIX i principis del XX, destacant la representació de la pintura valenciana d'entresiglos amb artistes com Joaquín Sorolla, Ignacio Pinazo o José Benlliure; i l'art contemporani dels segles XX i XXI, tant valencià com a internacional, amb noms com el propi Miquel Navarro al costat d'uns altres com Josep Renau, José María Yturralde, Equip Crònica, Juan el Genovés, Andreu Alfaro, Joaquín Michavila, Manolo Valdés, Soledad Sevilla, Joan Cardells, Carmen Calvo, Miquel Navarro, Helmut Federle, Günther Förg, Axel Hütte, Imi Knoebel, Julian Opie o Sean Scully, entre uns altres.

A aquests noms cal afegir la important presència d'obra de Pablo Picasso, de qui la Fundació Bancaixa conserva una de les majors col·leccions d'obra gràfica a nivell internacional.