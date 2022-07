Estas son las playas de Galicia donde está prohibido orinar: las multas pueden alcanzar los 750 euros

Orinar en lugares públicos, como puede ser cualquier calle, está prohibido y es una acción que conlleva una sanción. Sin embargo, son muchas las personas que orinan en la playa, concretamente, dentro del agua, en el mar.

Ahora, los medios nacionales e internacionales se han hecho eco de la regulación municipal en Vigo sobre las playas, donde se recoge la prohibición de orinar en el mar, lo que ha abierto el debate sobre este tema.

La prohibición de orinar en el mar

Aunque la Ordenanza reguladora del uso y disfrute de las playas está aprobada desde el pasado mes de mayo de 2021, es ahora, con la llegada del verano y la temporada por excelencia de las playas, cuando esta norma ha dado de qué hablar, sobre todo, porque no se sabe cómo se vigilará el cumplimiento de la misma.

Concretamente, en la mencionada normativa se puede leer, dentro de las normas de carácter higiénico-sanitario, que no estará permitido la "evacuación fisiológica en el mar o en la playa".

Aunque no se sabe y es muy difícil controlar si los bañistas cumplen o no esta medida de no orinar dentro del agua de mar, el Ayuntamiento de Vigo se comprometía a instalar aseos públicos accesibles durante la temporada de baño, sobre todo, en las playas en las que no hubiese ninguno.

Además de las playas de Vigo, esta normativa se extendía también a las playas de la localidad de Sanxenxo, donde tampoco estaría permitido orinar en las playas.

Saltarse esta norma supondría una infracción leve, que dentro de la ordenanza de Vigo estaría sancionada con una multa de hasta 750 euros.