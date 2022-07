El CEU compleix mig segle a la Comunitat amb quasi 10.000 estudiants universitaris i ensenyaments en totes les etapes

En el curs 1971-72, el CEU va començar a impartir a València l'aleshores nou curs d'accés a la Universitat, el COU. I al setembre de 1972 va implantar la seua primera llicenciatura a València: la de Farmàcia.

Els actes de celebració del 50 aniversari han tingut lloc aquest cap de setmana en la plaça del Paranimf de la CEU UCH, a Alfara del Patriarca.

Segons ha destacat el rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján, "si alguna cosa ha caracteritzat al CEU en aquests 50 anys de trajectòria valenciana és el seu caràcter innovador, fins i tot pioner en molts casos, en haver estat sempre atents a les demandes formatives que han sorgit en la societat del nostre entorn, per a tractar d'oferir una proposta formativa adequada".

"Així, el CEU ha implantat a la Comunitat Valenciana, quan encara no s'impartien, els estudis universitaris de Farmàcia, Periodisme, Publicitat, Comunicació Audiovisual, Disseny Industrial o Veterinària", afig.

També el primer campus universitari en la ciutat d'Elx, en 1994, i des de 2007, quan va iniciar la seua activitat a Castelló, segueix sent l'única institució universitària amb presència en les tres províncies de la Comunitat. Després dels primers anys com a centre adscrit, el CEU es va convertir en la primera universitat d'iniciativa social de la Comunitat Valenciana, la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), després de l'aprovació de la seua llei de creació per les Corts Valencianes en 1999.

"El CEU -afig el rector Navarro de Luján- segueix sent pioner en aspectes com la internacionalització del seu campus universitari, la innovació docent que situa l'estudiant en el centre del procés d'aprenentatge i la incorporació de noves tecnologies a la docència". Fa una dècada, la CEU UCH va emprendre un procés d'internacionalització que l'ha convertit hui en una de les universitats espanyoles amb més estudiants de Grau d'altres països: un 30,7% del seu alumnat. En el seu campus d'Alfara conviuen hui 106 nacionalitats diferents. Per açò, la CEU UCH és la primera universitat espanyola a obtindre el certificat europeu CeQUINT que acredita la qualitat d'aquest procés d'internacionalització.

INNOVACIÓ

En matèria d'innovació, el CEU ha accelerat la incorporació de les noves tecnologies a l'aprenentatge, la qual cosa li va permetre donar una resposta formativa en solament unes hores al confinament, gràcies a la tecnologia Hyflex instal·lada en les seues aules.

La CEU UCH és també pionera entre les universitats espanyoles en aspectes com la incorporació de la tecnologia Mixed Reality (MR), la combinació de realitat virtual i augmentada, en els ensenyaments d'Arquitectura i Disseny, o a replicar en el metaverso la Facultat de Veterinària i tots els espais formatius i els servicis universitaris del campus d'Alfara.

A més, la CEU UCH ha sigut triada seu de la pròxima International Virtual Exchange Conference 2022 sobre aprenentatge col·laboratiu internacional (COIL), que se celebrarà aquest mes d'octubre en el seu campus, amb representants d'universitats de tot el món.

BEQUES

"En aquests 50 anys el CEU ha mantingut la seua vocació de servici a la societat, formant persones preparades per a la vida pública, així com la seua mateixa fi fundacional, el de facilitar que tots aquells que vullguen formar-se en les nostres aules puguen fer-ho, independentment de la seua situació econòmica", assenyala Vicente Navarro de Luján.

Per açò, el CEU inverteix cada any més de 2,5 milions d'euros en beques i ajudes a l'estudi, una inversió per a millorar la societat a través de l'educació que ha situat el CEU a Espanya com la institució educativa d'iniciativa social que més diners inverteix en beques: un total de 10 milions d'euros cada any.

A més de la seua presència a València, Elx i Castelló, la Fundació Universitària San Pablo CEU explica en total amb 25 centres educatius, a Madrid, Barcelona, Múrcia, Vigo, Jerez, Sevilla, Vitòria i Valladolid. Creada en 1933 per l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP), la FUSP CEU és la major institució educativa privada d'Espanya i l'única que compta amb tres Universitats. En tots els seus centres i nivells educatius, el projecte educatiu del CEU es basa en els principis de l'humanisme cristià, el compromís amb l'excel·lència acadèmica i la formació integral i en valors dels seus estudiants.