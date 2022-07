Carrefour contracta 1.700 persones per a la campanya d'estiu a la Comunitat Valenciana

Les seccions en les quals major increment realitza són les relacionades amb l'atenció directa al client, com a línia de caixes, mostradors i punts de venda de productes frescos, reposició, 'e-commerce' o tecnologia, entre uns altres.

La política de contractació de la companyia té com a objectiu atendre de manera propera al client. Per tant, la cadena augmenta especialment les plantilles en les zones que compten amb major increment de visites durant aquesta època, com Andalusia, Catalunya, Comunitat de Madrid, Illes Balears, Canàries, Múrcia, Galícia i el litoral cantàbric.

El perfil de les persones contractades és molt variat, encara que predominen els joves demandants de primera ocupació i estudiants. Els candidats seleccionats destaquen per ser persones "apassionades", amb una clara orientació comercial i d'atenció al client que contribuïsquen a millorar l'experiència de compra.