El Col·legi d'Infermeria de València aconsella la mascareta en espais tancats i on no es puga mantindre distàncies

Es tracta d'un suggeriment que va "dirigit a les persones majors, però també als més vulnerables", segons Laura Almudéver, qui recorda que la pressió assistencial en els centres hospitalaris de la Comunitat Valenciana "és exponencialment major ara que just fa un any".

De fet, "la xifra d'hospitalitzats d'un any a un altre s'ha multiplicat per sis. De 150 persones hospitalitzades per coronavirus a principis de juliol de 2021, s'ha passat a quasi 1.000 ingressats per aquesta patologia respiratòria", ha indicat.

La presidenta del Col·legi d'Infermeria de València alerta que els casos de Covid "confirmen que estem en ple ascens d'una nova onada. Ómicron segueix sent la variant dominant, però estan arribant unes altres molt contagioses i que sortegen la immunitat de les vacunes i la protecció d'haver tingut la infecció".

En aquesta línia assenyala que, prova d'açò, és l'últim informe difós pel Centre de Coordinació d'Alertes del Ministeri de Sanitat que apunta al fet que mentre el llinatge BA.2 de la Covid està en retrocés, el BA.4 i BA.5 -amb alta transmissibilitat- "s'estan imposant".

S'ha de tindre en compte a més que les dades d'incidència "només reflecteixen els casos en majors de 60 anys (la població vulnerable) confirmats per test d'antígens". Aquest grup d'edat "concentra la majoria de les hospitalitzacions, i especialment els majors de 80 anys, a causa de la seua fragilitat i altres problemes de salut associats".

Per aquest motiu la presidenta de l'entitat col·legial d'Infermeria recorde la necessitat de "no baixar la guàrdia" i apel·la "a la responsabilitat per a evitar un altre augment dels contagis vinculat a una possible massificació de l'estiu, a les noves variants del virus i les seues possibles mutacions".

"SERIOSES DIFICULTATS"

"La relaxació de les mesures ha de ser moderada i coordinada amb el nivell de vacunació i d'immunitat de grup", reitera i alerta que si continuen augmentant els contagis "els hospitals valencians tindran serioses dificultats per a cobrir les necessitats assistencials". Especialment, perquè aquest increment de casos en la població també es reflecteix i contagis en el personal sanitari.

Almudéver afig que és una circumstància que "ja està posant en dificultat a diversos departaments comarcals i de costa perquè no hi ha infermeres per a contractar". La presidenta d'aquest col·lectiu considera que les professionals "disposen del millor indicador per a detectar la incidència de la transmissió del virus, pel seu contacte directe amb els malalts" però apel·la a la "postura de compromís social i individual de la població per a evitar que augmenten els contagis i les morts".

La presidenta del COENV insta les administracions al fet que "augmenten la freqüència d'horaris del transport públic al màxim per a evitar les aglomeracions, garantint una adequada ventilació, així com el compliment per part de la població de les mesures preventives".

Recorda a més que la mascareta ha evitat moltes infeccions respiratòries i hi ha perill que altres virus com el de la grip proliferen.