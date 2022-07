Consejos de los epidemiólogos para que el repunte de covid no te estropee el verano

El tercer verano de la pandemia sigue su curso con todos los indicadores al alza. Tanto el número de casos de covid como el de hospitalizaciones e ingresos en la UCI, así como la incidencia entre la población de 60 años o más, siguen creciendo, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Ante esta situación, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha realizado un nuevo llamamiento a la prudencia para recordar que la pandemia todavía no ha terminado - de hecho, el número de fallecimientos atribuidos a la covid-19 se mantiene todavía en alrededor de 40 al día, advierten los especialistas- y que la responsabilidad individual es la herramienta fundamental para evitar contagios y que disfrutemos de un verano tranquilo.

Los epidemiólogos extienden este llamamiento a las autoridades sanitarias y recuerdan "su papel en la protección de la población y, especialmente, de los más vulnerables".

Los especialistas inciden que "es importante no bajar la guardia y continuar respetando las medidas de prevención no farmacológicas".

Ventilación y mascarilla

En este sentido, la SEE recomienda a los ciudadanos que disfruten del aire libre y de los grandes espacios, pero que vuelvan a hacer uso de la mascarilla en espacios interiores concurridos, especialmente, en el caso de las personas vulnerables. Y es que, recuerdan, la población general juega un papel clave en la protección de las personas de riesgo, por lo que instan a que se utilice la mascarilla cuando se produzcan encuentros con individuos que por sus condiciones puedan ser considerados vulnerables.

Teletrabajo con síntomas

En cuanto a los trabajadores que presentan algún síntoma de infección respiratoria aguda (aun cuando no sea un caso confirmado de covid-19), la SEE es partidaria de que se les conceda el teletrabajo y, si no es posible, la baja laboral.

Aislamiento

En caso de que se trate de un caso probable o confirmado de covid-19, los epidemiólogos y epidemiólogas continúan recomendando el aislamiento y extremar las medidas de precaución con las personas convivientes, como no compartir espacios y utilizar mascarilla siempre que se coincida con otras personas. Además, deben avisar a sus contactos estrechos para que extremen las precauciones y estén atentos al desarrollo de posibles síntomas.

Vacunación

Por último, desde la SEE animan a quienes todavía no se han vacunado por primera vez a hacerlo y a recibir la tercera dosis a aquellos que solo hayan recibido dos.

Según el último informe publicado por Sanidad, el 53,7% de la población tiene la dosis de refuerzo, "pese a que la vacuna ha demostrado ser el instrumento más eficaz para evitar los casos más graves de covid-19, incluyendo hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos. Mediante la prevención, las vacunas y el uso de mascarilla cuando exista riesgo de contagio, la covid-19 no tiene por qué estropear este verano", concluyen en una nota de prensa.