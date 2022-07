Incliva i Smarthealth firmen un acord per a avançar en el control de malalties cròniques mitjançant tècniques d'IA

La primera acció conjunta permetrà concloure la validació del sistema WITO, que consisteix en un microxip que permet, dins d'un smartwatch, o rellotge intel·ligent, mesurar la glucosa en sang sense necessitat de punxar-se utilitzant una APP connectada al núvol, segons ha informat l'institut en un comunicat.

Es tracta d'un microxip amb tecnologia que es coneix com 'bioimpedancia elèctrica' -que ja ha sigut utilitzada en centres hospitalaris i ha mostrat la seua utilitat clínica en diferents malalties cròniques- un mètode que consisteix a aplicar una microcorriente a nivell de la pell, detecta el nivell de glucosa en sang i guarda les dades en una plataforma de IA.

Bàsicament s'emet un corrent per un sensor i s'arreplega per un altre i, aplicant un tipus de IA anomenat 'Machine Learning', on les màquines aprenen per si soles, s'obté la dada de glucosa. L'algoritme ja ho han integrat a un rellotge i s'està integrant en altres dispositius com un termòmetre portàtil i una funda de mòbil.

El metge Salvador Albalat, CEO i fundador de Smarthealth, amb més 20 anys d'experiència en el sector de l'emprenedoria de dispositius mèdics, ha explicat que, al llarg dels últims anys, "s'ha estat treballant en el desenvolupament tant del maquinari com del programari d'aquest dispositiu, que permetrà també monitorear altres indicadors biològics a través de la bioimpedancia".

Actualment, l'empresa ha desenvolupat i fabricat una sèrie de rellotges intel·ligents i la plataforma de Machine Learning que funciona en el núvol, a falta d'acabar de validar la precisió final del sistema en tots els rangs i situacions, que es va veure afectada, com a conseqüència del covid-19, en la presa de dades a malalts diabètics de llarga durada i xiquets.

El projecte està en fase de ronda de finançament avançat, ja que, fins avui, ha sigut finançat pels propis fundadors i cofinançat pel CDTI dins del programa Neotec, juntament amb l'institut tecnològic CVLAB de la UPV i l'Institut Aitex.

La tecnologia valenciana ha sigut patentada i el projecte pretén, a més, amb el suport d'Incliva i la Conselleria de Sanitat, poder monitoritzar a tots els pacients que ho necessiten i poder realitzar estudis clínics amb les dades aportades per part dels clínics.

DADES CLÍNIQUES DE PACIENTS

La firma de l'acord de col·laboració amb Incliva permetrà acabar de validar inicialment els algoritmes de IA mitjançant l'aportació de les dades clíniques d'uns 300 pacients i, posteriorment, realitzar assajos clínics reglats per a obtindre la certificació com a dispositiu metge no invasiu per al mesurament continu de la glucosa.

En l'actualitat, els malalts diabètics necessiten punxar-se diverses vegades al dia per a mesurar la glucosa a nivell arterial. Albalat destaca els "múltiples avantatges i utilitats" que ofereix el nou dispositiu, com a mètode alternatiu de mesurament, ja que "es basa en una tècnica molt eficaç i no invasiva, que és capaç de mesurar molts paràmetres de l'estat metabòlic d'un pacient, com la glucèmia".

EL CEO recorda que una empresa als Estats Units ja ho va comercialitzar com a dispositiu metge fa uns anys, però no va tindre èxit perquè li faltava "certa precisió". "Nosaltres li hem aplicat algoritmes de IA que hem desenvolupat per a millorar eixa falta de precisió final, juntament amb altres tècniques com a tecnologia òptica per a optimitzar-la", conclou.

Actualment l'empresa continua validant de manera contínua en voluntaris amb la malaltia de la diabetis que estan testant i aportant dades. "En comparar-ho amb el sistema de Monitoratge Continu de la Glucosa, l'avantatge és que es mesura en 'temps real', de manera no invasiva juntament amb altres valors metabòlics, tot açò a un cost assequible a diabètics i persones interessades a mesurar la seua glucèmia, com a esportistes o aplicacions de nutrició".

A més, està començant a mesurar altres valors, com el colesterol, lactat o triglicèrids. "La nostra idea és que siga una tecnologia d'alt impacte social, és a dir, que puga ajudar també a països en desenvolupament de Latam i Àsia en els quals no estiga disponible aquesta tecnologia, a causa que el seu cost no serà molt elevat i que puguen utilitzar-los les persones amb diabetis tipus 1 i tipus 2", ha afirmat.

Vicente de Juan, director gerent d'Incliva, ha destacat la transcendència d'aquest acord, que permet "estrènyer la col·laboració amb el teixit productiu biotecnològic de la Comunitat Valenciana per a traslladar a la pràctica clínica solucions concretes i aplicables que suposen una millora de la qualitat de vida dels pacients, en aquest cas, inicialment en una malaltia tan prevalent com la diabetis, però amb infinites possibilitats en altres patologies".

De Juan ha ressaltat, en aquest sentit, "el compromís d'Incliva amb la innovació clínica i assistencial i l'aposta per la Intel·ligència Artificial i el big data com a estratègia de futur".

El telemonitoratge de la glucosa i molts altres valors que pot aportar la tècnica desenvolupada permetrà un "gran estalvi de costos a la Sanitat i als malalts crònics, en evitar el desplaçament en la majoria dels casos, i la participació mitjançant l'autocontrol en les seues patologies".