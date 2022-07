Puig posarà nota a la seua gestió i respondrà preguntes sobre la inflació i l'autogovern

Entre l'oposició, la síndica del PP, Mª José Catalá, interrogarà al també líder del PSPV si creu que el Consell està prenent les mesures necessàries per a fer front als problemes que estan patint els valencians.

Ruth Merino (Cs) reptarà a Puig a posar nota a la seua gestió durant aquest curs polític que acaba, a menys d'un any per a les pròximes eleccions autonòmiques.

I de Vox, Ana Vega interpel·larà al president per quines mesures pensa prendre per a afrontar la greu crisi econòmica que "vaticina una tardor dura" i protegir a les famílies de la Comunitat.

Per part dels socis del Botànic, Papi Robles (Compromís) s'interessarà per si el cap del Consell considera que l'autogovern és un instrument per a millorar la vida dels valencians.

I Pilar Lima (UP) preguntarà a Puig si veu necessari accelerar l'acció de govern per a complir el pacte firmat en 2019 i promoure un pacte de rendes equilibrat que repartisca els costos de la inflació, davant la situació actual d'encariment de la vida.