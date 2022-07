Michelle Calvó revela que su padre es gay: "Mi madre siempre lo supo"

Michelle Calvó fue una de las invitadas de Déjate querer, el programa de entrevistas que presenta Toñi Moreno en Telecinco. En él, la actriz habló de sus inicios en el mundo de la interpretación y se emocionó al hacerlo de su familia.

Hija de la actriz ya retirada Alicia Pedreira, Michelle aseguró que, precisamente, su progenitora es su mayor inspiración. "Estuvimos las dos solitas desde que yo era pequeña, y yo en ella siempre he visto mi modelo a seguir". "Ella también es actriz, pero para criarme tuvo que trabajar en otros sitios", relató.

Respecto a su madre, Michelle contó que no le conoció hasta que tuvo 16 años: "Por circunstancias de la vida, no le pude conocer hasta esa edad. Mi padre es de La Habana, se tuvo que ir y no era fácil comunicarse, yo cuando él volvió no quería saber de él, pero después se convirtió también en una pieza fundamental de mi vida", rememoró.

Entonces, se animó a hablar de la sexualidad de su progenitor. "Mi padre era gay y mi madre siempre lo supo, ella lo entendía y yo también", desveló. "Todo el mundo tiene que tener la libertad de amar a quien desee".