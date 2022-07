El futuro de los ventiladores no tiene aspas: descubre los modelos más seguros y potentes del mercado

Los ventiladores son grandes, aparatosos, peligrosos para los niños pequeños o mascotas si se acercan mucho a las aspas y, algunos, incluso ruidosos. Pero, en veranos calurosos como este los necesitamos en el hogar o en la oficina si no hay aire acondicionado. De hecho, la primera ola de calor de 2022 que anticipó el verano, disparó también la venta de ventiladores en todos los ecommerces. Por eso, no podemos renunciar a ellos por muy mal que queden en nuestro hogar ¿o sí?

Ahora, existen una variedad de ventiladores que son seguros para los más pequeños de la casa y las mascotas y, además, no ocupan tanto espacio ni quedan tan mal con la decoración de nuestro hogar. Se trata de unos ventiladores ¡sin aspas! Sí, has leído bien, aunque técnicamente sí tienen aspas, pero, gracias a su disposición novedosa no las vemos y, por eso, son más estéticos, seguros e, incluso, frescos. En resumen, son dispositivos modernos y si sabes donde buscar pueden aportar más prestaciones que un ventilador de toda la vida.

Desde 20deCompras te presentamos y recomendamos el modelo con mejor relación calidad-precio de Amazon. Ya que es un gadget tan novedoso, te ayudará adentrarte en esta nueva tecnología de forma segura. Este modelo de la marca Ardes Cl mantiene tu hogar fresco, ya que es más potente que los ventiladores tradicionales. Además, su control será muy fácil y moderno porque tiene un cómodo mando (para que puedas conectarlo sin moverte del sofá) y botones táctiles.

Más potente que los ventiladores tradicionales y equipado con botones táctiles. Amazon

Uno de sus puntos fuertes es que es muy silencioso, gracias a la ausencia de aspas y podrás crear en cualquier habitación una agradable atmosfera fresquita y con luces led de muchos colores. Además, podrás programarlo para que se encienda y apague cuando tu quieras y dentro de la programación tiene tres velocidades distintas y un temporizador. Por tanto, se convertirá en tu aliado favorito en este verano caluroso.

Una opción más económica

Si buscas una opción más económica, Amazon también tiene disponible un modelo seguro, elegante, con luz LED y tres niveles de ventilación. El flujo de aire de este ventilador siempre es continuo y más potente que un modelo convencional. Además, también posee luces LED y lo podrás programar a tu gusto.

Seguro, elegante y con luz LED de ambiente. Amazon

