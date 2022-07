Primeras palabras de Travis Barker tras su hospitalización de urgencia

Tanto los fans del grupo en el que es batería, Blink-182, como los seguidores de la familia Kardashian, que por fin estaban contentos con uno delos hombres de la familia que no hiciese sino grandes gestos de amor a Kourtney Kardashian (hasta el punto de casarse hasta tres veces), tenían el alma en vilo por la hospitalización de urgencia el pasado martes de Travis Barker.

Sin embargo, y a pesar de en un primer momento pareció algo más grave, la atención médica en el famoso Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, en California, ha hecho que poco a poco se haya ido recuperando de la pancreatitis que había sufrido y que se cree que fue "desencadenada" por una colonoscopia a la que el artista se sometió recientemente, algo que no suele ocurrir pero que sí se da en contadas ocasiones en las que ese examen rutinario irrita el páncreas, este se inflama y provoca náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Tras varios días en los que se llegó a creer que había podido ser un intento de suicidio -por el mensaje que había puesto esa mañana en su Twitter ("Que Dios me salve") y porque ese mismo día, uno de sus mejores amigos, Machine Gun Kelly, se puso una pistola en la boca y llamó en ese momento a su mujer, Megan Fox-, finalmente, Travis ha hablado a través de su Instagram.

"El lunes fui a hacerme una endoscopia aunque me sentía bien", ha comenzado explicando el músico. "Sin embargo, después de la cena empecé a notar un dolor muy agudo y es desde entonces que llevo hospitalizado", ha continuado.

"Durante dicha endoscopia me extirparon un pequeño pólipo de una zona muy sensible, que, desafortunadamente, afectó a un conducto de los que drenan el páncreas. Y eso es lo que me ha desencadenado una severa y peligrosa pancreatitis", ha agregado Barker, quien dice sentirse "agradecido" y que "con el tratamiento intensivo" ya se encuentra mejor.

Por su parte, Kourtney Kardashian también ha escrito otra story muy parecida en la que ha asegurado: "Oh, qué semana tan espantosa y a la vez tan emotiva. Nuestra salud lo es todo y, en demasiadas ocasiones, no nos damos cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas".

Asimismo, la mayor de las Kardashian no ha dudado en agradecer "a Dios" por curar a su esposo" en primer lugar, luego a "todas las oraciones" que sus seguidores han rezado por él y "por las abrumadoras muestras de amor y de apoyo" que ha recibido. En el siguiente párrafo, Kourtney ha dado las gracias "a especialistas, médicos y enfermeras de Cedars-Sinai por cuidar tan maravillosamente" de su esposo y de ella durante su estadía.

Más tarde Kourtney ha asegurado que es difícil a veces "encontrar las palabras" para lo que tiene en su interior, recordando incluso un verso del poeta sufí Yalal Ad-Din Rumi. Finalmente, la empresaria ha cargado contra "los paparazzi que vendieron fotos", las cuales según ella no eran siquiera de ese día. "Es nuevo este nivel bajo, monetizando nuestra pesadilla. No me olvidaré", ha asegurado.